Ambra Angiolini e i problemi alimentari: il libro segreto

Ambra Angiolini si ritira nel silenzio: sta scrivendo in gran segreto un libro in cui parlerà dei suoi problemi alimentari

Ambra Angiolini è ‘in ritiro’ silenzioso. L’attrice si è messa al lavoro per confezionare un libro molto importante dove parlerà dettagliatamente dei problemi alimentari di cui è rimasta vittima in gioventù. A spifferare la notizia è il magazine Chi, il quale ha anticipato anche il titolo: ‘In-Fame’, ossia un titolo ‘parlante’ che già rende bene il nocciolo della questione attorno a cui ruoterà il volume. Non è un mistero che la fidanzata dell’ex allenatore di Juventus e Milan, Massimiliano Allegri, abbia patito di disturbi legati al cibo in passato. Ne aveva già parlato sia in radio sia in alcune interviste.

La compagna di Allegri si svela in un libro

“Momento di silenzio per Ambra Angiolini, che sta dedicando questo periodo alla scrittura”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, che aggiunge: “In gran segreto è di prossima uscita un libro importante per la sua vita in cui parlerà dei problemi di salute, legati all’alimentazione, che hanno segnato un periodo importante della sua adolescenza. Il titolo infatti sarà In-Fame”. Resta da capire quando sarà effettivamente completata l’opera e quando sarà messa in vendita. Un antipasto di quel che emergerà, potrebbe essere quel che Ambra dichiarava nel 2018 a Vanity Fair: “La bulimia è una malattia che ancora non è così riconosciuta come tale. Mangiare tanto o non mangiare proprio non è un capriccio…”

“Un po’ si resta bulimici tutta la vita”

Per anni la Angiolini ha sofferto di distrurbi alimentari. “Riuscii ad uscirne grazie alla radio, perché di notte una volta feci tutta una puntata su questo tema. Il cibo è la cosa più facile da trovare, riempie un vuoto”, spiegava durante una puntata de I Lunatici (Rai Radio 2). “Un po’ si resta bulimici tutta la vita. La bulimia vuol dire anche amare tantissimo, desiderare tanto di essere amata. Quando sono rimasta incinta di mia figlia Iolanda la fame d’amore si è finalmente placata”, dichiarava a Vanity Fair.