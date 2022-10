Nuovo gossip sulla vita sentimentale di Ambra Angiolini. Della serie: altro giro, altra corsa! L’attrice è finita ancora una volta al centro del gossip per un presunto nuovo flirt. E il presunto va quanto mai sottolineato, dato che non è passato neanche un mese da quando le è stato attribuito un altro flirt, con un uomo diverso. Ci sarà del vero in uno dei due scoop, almeno in uno? Gli avvistamenti però fanno sempre discutere e stavolta Ambra è stata beccata in compagnia di un cantante molto discusso, ma anche amato.

A riportare il gossip è stato Dagospia, che con un Dandolo Flash ha spifferato in compagnia di chi è stata vista la giudice di X Factor 2022. “Destinazione Ambra!”, così comincia lo scoop e fa già ben immaginare di chi si tratta. L’ispirazione è arrivata direttamente da una delle canzoni italiane più famose e celebri degli anni Novanta, quindi all’artista a cui appartiene. Ebbene sì, Ambra Angiolini è stata avvistata insieme a Gianluca Grignani.

Dandolo si è semplicemente chiesto cosa ci facessero insieme l’altra notte a Milano. Pare che i due fossero insieme in macchina e chi li ha visti ha notato una certa confidenza tra loro. Non si parla di atteggiamenti intimi né di baci, per cui la confidenza potrebbe essere di altra natura e non per forza sentimentale. Ambra Angiolini e Gianluca Grignani insieme hanno fatto scattare subito il gossip, ma potrebbero essere semplicemente amici. Questo giustificherebbe sia l’essere insieme in macchina sia la confidenza fra loro.

A fine settembre, inoltre, c’è stato un altro gossip su Ambra Angiolini. In quella occasione si è parlato di una notte di fuoco con un noto attore, e in quel caso c’erano dettagli in più oltre all’avvistamento e alla serata insieme. Uno dei due sarà il fortunato nuovo compagno di Ambra? Oppure sono entrambi degli abbagli del gossip e lei è ancora single? Durante le Audition di X Factor, che si registrano in estate, si era dichiarata single. Sono passate un po’ di settimane però, per cui le cose potrebbero essere cambiate. Sempre a X Factor, inoltre, è arrivata la bordata all’ex Allegri…