Ambra Angiolini al vetriolo contro l’ex Massimiliano Allegri dal palco di X Factor. Nel corso della terza puntata delle blind audition, la conduttrice a un certo punto è salita sul palco e ha snocciolato una frase che non è per nulla passata inosservata. Anzi, l’ha immediatamente fatta finire nei trend social. In effetti la ‘stoccata’ che ha rifilato in tv all’attuale allenatore della Juventus è giunta come un fulmine a ciel sereno. A maggior ragione se si considera che l’ex starlette di Non è la Rai è persona alquanto riservata e non tipo da esternazioni sulla sua vita privata. Anche perché la Angiolini non sta facendo il GF Vip, dove i concorrenti, gira e rigira, ci vanno per mettere in piazza le proprie faccende; sta facendo X Factor in cui il gossip non è proprio pane quotidiano, per usare un eufemismo.

X Factor 2022, Ambra punge l’ex Massimiliano Allegri: la battuta inaspettata

“Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo”. Così Ambra che ha innescato un vespaio su Twitter. Nel giro di pochi minuti una miriade di utenti hanno commentato l’accaduto: c’è chi è rimasto di sasso nell’apprendere che la giurata è andata in psicoterapia dopo il naufragio sentimentale con il ‘Conte Max’ (la love story è giunta al capolinea in modo burrascoso dopo 4 anni), chi ha accolto la sua dichiarazione in modo entusiasta e l’ha interpretata come una vendetta (ricordando che l’allenatore l’ha tradita) e chi, tifando Juve, ha ironizzato, scrivendo che ormai anche molti fan bianconeri sono prossimi alla psicoterapia visto i pessimi risultati di questo periodo della ‘Vecchia Signora’.

Ambra per l'#AllegriOut ma soprattutto

AMBRA PER LA #RIVOLUZIONENERA pic.twitter.com/uZMtGYuSxY — Il Re dei Ratti VENERA il Grande Dio Zulu (@peppe_roncino) September 29, 2022

Ambra Angiolini ha voltato pagina: dopo Allegri sorride al fianco di Francesco Scianna

Pochi giorni fa il settimanale Diva e Donna ha firmato uno scoop, assicurando che Ambra ha trascorso una notte di fuoco con Francesco Scianna, attore noto in Italia e di recente visto nel film Il Filo Invisibile, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. La Angiolini pare proprio aver voltato definitivamente pagina dopo la cocente delusione vissuta per la conclusione della relazione con il commissario tecnico livornese.