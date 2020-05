Amadeus torna con le nuove puntate di Soliti Ignoti: ecco quando

Amadeus è pronto per tornare con puntate inedite, Soliti Ignoti è in partenza su Rai 1

Sono molte le trasmissioni che a causa dell’emergenza sanitaria hanno subito uno stop forzato. Le varie emittenti hanno dunque deciso per mandare in onda le repliche: considerando in questo caso Soliti Ignoti, le puntate in replica hanno ottenuto dei risultati in termini d’ascolto davvero sorprendenti. Stando a quanto riporta nelle ultime ore TvBlog, l’access time che va in onda su Rai 1 condotto da Amadeus dovrebbe tornare in onda con nuove puntate domenica 24 o lunedì 25 maggio sempre dopo l’edizione delle 20 del Tg1. Per quanto riguarda la data di ripartenza definitiva il gruppo di esperti Rai sta valutando tutti i dettagli del caso: nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione definitiva. La task force sta studiando anche il caso de La prova del cuoco: una prima voce era arrivata da Natale Giunta, lo chef ospite fisso della trasmissione. In una recente diretta Instagram, il cuoco siciliano aveva indicato il 18 maggio come data di ripartenza del cooking show. Stando invece a quanto risulta a TvBlog, la trasmissione condotta da Elisa Isoardi, dovrebbe tornare in onda lunedì 25 maggio.

Soliti ignoti con puntate inedite fino alla fine di giugno: Amadeus batte la concorrenza anche in replica

Soliti ignoti dunque andrà in onda con puntate inedite fino alla fine di giugno, come accadrà con tutto il palinsesto di Rai1, poi sarà la volta di una nuova edizione di Techetechetè. Tenendo conto dei risultati delle repliche, le nuove puntate dell’access time di Rai 1 riscuoteranno un grande successo. Soliti ignoti in replica ha superato la concorrenza di Canale 5 che ha proposto puntate del tutto inedite di Striscia la notizia. Il game show tornerà poi come sempre a settembre con puntate altrettanto inedite con al timone Amadeus.

Tutti i progetti di Amadeus

Come ormai ben sappiamo, il conduttore sarà al timone della prossima edizione del Festival di Sanremo. I risultati ottenuti quest’anno sono stati notevolmente positivi tanto che i dirigenti Rai hanno pensato subito ad un bis. Oltre a Sanremo, Amadeus sarà impegnato con i Soliti Ignoti e L’anno che verrà, lo show dell’ultimo dell’anno in onda la sera del 31 dicembre in diretta su Rai 1. Infine, si è parlato di un nuovo programma che andrà in onda in prima serata, ma al momento si sa ben poco. Insomma, il romagnolo si appresta ad essere uno degli uomini di punta della prossima stagione televisiva della Rai.