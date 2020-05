La prova del Cuoco torna in onda il 18 maggio? L’indiscrezione

Quando torna in onda La prova del cuoco? Elisa Isoardi pronta per il ritorno in tv il prossimo lunedì 18 maggio

Uno dopo l’altro, i programmi delle varie emittenti televisive con la loro versione originale stanno tornando in onda. Ovviamente con tutte le precauzioni dovute. In questa occasione parliamo de La prova del cuoco, con al timone Elisa Isoardi. La conduttrice è ormai da ben due mesi lontana dal piccolo schermo ma, stando a quanto si apprende da TvBlog, potrebbe tornare presto in onda con lo show culinario di Rai 1. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato questa volta Natale Giunta, volto noto della trasmissione: La prova del cuoco dovrebbe tornare il prossimo 18 maggio con puntate tutte inedite. Ma vediamo nel dettaglio gli ultimi rumors.

La prova del cuoco, Elisa Isoardi torna in tv il 18 maggio?

Secondo quanto riporta il portale TvBlog, iera sera si è tenuta una diretta Instagram tra Natale Giunta, il cuoco siciliano ospite fisso del programma, e Claudio Guerrini. Ed è stato proprio Giunta ad annunciare il ritorno del cooking show: La prova del cuoco tornerà con puntate inedite dal prossimo lunedì 18 maggio (da sottolineare che lo chef ha parlato di una news ‘semi-ufficiale’). “Sarà un’edizione diversa, ci saranno poche persone in studio, quelli bloccati nelle Regioni diverse saranno in collegamento, con zainetti e cose che stanno studiando”, ha spiegato nella diretta.

Domenica In in onda fino alla fine di giugno

Il format doveva terminare il 28 maggio ma, a causa dei cambiamenti improvvisi dovuti all’emergenza sanitaria, Domenica In, come molti altri programmi della rete si allunga: Mara Venier continuerà con la messa in onda fino al prossimo 28 giugno. Oltre allo storico format della domenica di Rai 1, andranno avanti per tutto il mese di giugno I Fatti Vostri, Detto Fatto, Vieni da me, La vita in diretta. Situazione diversa per Storie Italiane: le puntate terminano il 28 maggio. Il motivo è legato ad Eleonora Daniele, conduttrice della trasmissione: il parto è previsto per i primi di giugno.