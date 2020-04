Amadeus: Sanremo 2021, Soliti Ignoti e nuovo programma tv

Amadeus farà Sanremo 2021 e non solo: tutti i progetti del conduttore

Quella 2020-2021 sarà un’altra stagione ricca di appuntamenti televisivi per Amadeus. Dopo il successo di Sanremo 2020 il conduttore è ancora più amato dal pubblico e dagli addetti ai lavori. E così, come svela in anteprima Blogo, il 57enne sarà ancora una volta uno dei volti di punta della prossima stagione televisiva. Com’è noto Ama tornerà al Festival di Sanremo: è stato il diretto interessato a confermarlo, seppur implicitamente, a Mara Venier a Domenica In. I dirigenti Rai avevano chiesto il bis subito dopo la fine dell’ultima edizione ma il conduttore si è preso del tempo per riflettere. E l’emergenza Coronavirus l’ha aiutato ad accelerare i tempi: oggi, dopo quanto accaduto al popolo italiano, Amedeo è pronto a prendere di nuovo in mano le redini della kermesse musicale. E non solo, perché in ballo ci sono tanti altri progetti importanti.

Amadeus protagonista della prossima stagione televisiva

Non solo Festival di Sanremo: il prossimo autunno Amadeus tornerà al timone di due programmi consolidati e molto amati dal pubblico. Il primo è Soliti Ignoti, il preserale di gran successo che si è dovuto interrompere a causa del Covid-19. Ma la formula piace e le repliche di questi giorni stanno ottenendo un buon risultato, tanto da battere spesso le puntate inedite di Striscia la notizia. Il secondo Show che vedrà protagonista Ama è L’anno che verrà, il tradizionale show dell’ultimo dell’anno in onda la sera del 31 dicembre in diretta su Rai 1.

Amadeus al timone di un altro programma televisivo

Ma non è finita qui: Amadeus, come riporta Tv Blog, condurrà anche un nuovo programma tv in prima serata. Un format italiano di cui per ora si sa ben poco. E Ora o mai più? Pare che al momento la Rai non sia intenzionata a produrre una terza edizione di quella trasmissione…