Amadeus e Bonolis, botta e risposta: volano frecciate e stoccate

Botta e risposta tra Amadeus e Paolo Bonolis? Sembra proprio di sì. In queste ore, il primo ha condiviso una Storia su Instagram che pare essere una chiara frecciata al collega. Facendo il punto della situazione, l’era di Amadeus al Festival di Sanremo, che ha registrato risultati soddisfacenti, è giunta al termine dopo anni. In questi giorni è stato svelato che sarà Carlo Conti a condurre la prossima edizione. Fino a qualche settimana prima, tra i papabili successori di Amadeus spuntava proprio il nome di Paolo Bonolis. Ed ecco che proprio quest’ultimo ha deciso di parlare della nuova conduzione, non risparmiando una frecciatina al collega.

Il tutto accade mentre Amadeus dice addio alla Rai e sbarca su Nove dalla prossima stagione televisiva, in autunno, portando con sé Soliti Ignoti. Dopo ben cinque edizione consecutive, il conduttore saluta la direzione e la conduzione del Festival di Sanremo, lasciando il posto a Conti. Ed è questo ciò che Bonolis ha commentato, durante una lunga intervista per La Repubblica. Qui il volto di Avanti un Altro ha svelato di essere pienamente d’accordo con la decisione di portare alla conduzione della kermesse ligure “uno dei pochi amici” che ha nel mondo dello spettacolo. A questo punto, ha preso le difese di Conti, replicando a chi si chiede se riuscirà a ottenere gli stessi risultati di Amadeus:

“Mi è piaciuta tantissimo la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share: ‘Non lo farà perché non chiuderà mai alle tre di notte'”

Impossibile non notare che da parte di Bonolis sembra essere arrivata una chiara stoccata ad Amadeus, che chiudeva le puntate del Festival nella notte. Allo stesso tempo, il conduttore Mediaset si è schierato prontamente dalla parte di Carlo Conti. Proprio dopo questo suo intervento, il volto del format Soliti Ignoti ha condiviso un attacco, attraverso il suo account Instagram ufficiale, che sembrerebbe essere indirizzato proprio a lui.

Entrando nel dettaglio, Amadeus ha pubblicato l’immagine di un castoro che rosicchia il legno. In queste ore, in molti stanno dando per certo che l’attacco velato dell’ormai ex conduttore Rai sia indirizzato a Bonolis, a cui così avrebbe dato del “rosicone” dopo i successi che ha registrato con il Festival. Fino a qualche mese fa, i due conduttori hanno condiviso lo stesso agente, ovvero Lucio Presta.

Amadeus si è separato da lui in modo non del tutto sereno, tra repliche e scontri. Dunque, è probabile che l’ex volto di Sanremo abbia deciso con l’attacco condiviso oggi di colpire anche il suo ex agente, che continua a collaborare con Bonolis.