Amadeus al Nove: quante serate condurrà e chi NON sarà con lui

Mentre ancora deve andare in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi su Rai Uno, già si iniziano a definire i primi dettagli che faranno parte del progetto televisivo che Amadeus intraprenderà sul Nove. L’Amministratore Delegato del colosso americano, ha parlato della questione, rilasciando qualche anticipazione su ciò che potremmo vedere nella prossima stagione televisiva della rete di punta di Discovery.

Al Festival della Tv di Dogliani è stato ospite, tra gli altri, Alessandro Araimo, che ha rilasciato un’intervista ad Aldo Cazzullo. Stiamo parlando del CEO italiano della Warner Bros. Discovery, ovvero colui che ha chiuso il contratto quadriennale con Amadeus, “strappandolo” alla Rai.

Durante l’incontro, Araimo ha parlato dei progetti futuri della sua azienda e, in particolare, di ciò che vedremo sul Nove. Innanzitutto, l’A.D. ha sottolineato quanto sia stata importante la scelta di investire su Amadeus, commentando i possibili scenari che potrebbe proporre in tv da settembre. Vediamo cosa ha detto.

Le prime serate di Amadeus al Nove

Come intuibile, Amadeus abbandona Sanremo ma non la musica. Da quanto spiegato da Araimo infatti, si comprende che nell’aria c’è l’idea di costruire un progetto televisivo ad hoc per il conduttore, che si incentri, appunto, proprio sul settore musicale.

Nonostante questo però, l’A.D. di Discovery smentisce una delle indiscrezioni che circolava nelle ultime settimane: a quanto pare, Amadeus non farà X Factor. Il presentatore piuttosto, come aveva raccontato anche nel video che annunciava la fine degli accordi con la Rai, preferirebbe puntare su qualcosa di nuovo, magari un format del tutto originale.

Araimo ha poi confermato che l’ex direttore artistico di Sanremo sarà impegnato – almeno per quanto riguarda la prossima stagione televisiva – in due prime serate. Non si parla però di trasmissioni evento. il CEO di Discovery ha precisato che si tratterà di programmi più longevi. Proprio per questo Amadeus occuperà ben 16 serate all’interno del palinsesto del Nove.

Fiorello: niente contratto con Discovery

In più, un altro progetto di cui si era parlato è sicuramente il cosiddetto “Amarello Show“. A quanto pare però, sembra tramontata l’idea di realizzare uno spettacolo con protagonisti i due amici e colleghi. Il motivo? Durante il Festival della Tv Araimo ha spiegato di non aver mai avuto contatti con Fiorello e di ritenere difficile investire su di lui ora, poiché al momento non si ha l’idea giusta per portarlo su una rete “emergente” come il Nove. Le sue parole: