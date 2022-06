Alvin svela un segreto sul suo rapporto con Ilary Blasi

Si conoscono da venti anni, hanno lavorato svariate volte insieme in tv, eppure solo quest’anno si è parlato di maretta tra Ilary Blasi e Alvin, rispettivamente conduttrice e inviato dell’Isola dei Famosi 2022. Secondo Alberto Bonato – questo il nome del presentatore – il reality show ha in qualche modo svelato la vera natura del legame tra i due. Un legame che è sempre stato pieno di ironia, prese in giro e doppi sensi. Caratteristiche che sono state travisate nell’ultimo periodo.

La confessione di Alvin

Alvin ha precisato in un’intervista rilasciata a Fanpage di aver sempre avuto questo tipo di rapporto con la moglie di Francesco Totti:

“Il gioco, i doppi sensi, il prendersi in giro, perché è più di vent’anni che facciamo così. Il nostro manager Franchino, che purtroppo non c’è più, quando era in giro con me diceva dai mandiamo un messaggio a Ilary prendiamola un po’ in giro”

Dunque nessun astio o rancore tra Ilary Blasi e Alvin: sono due amici e colleghi che amano stuzzicarsi davanti e dietro le telecamere. Un feeling che ha sicuramente fatto bene all’Isola dei Famosi 2022, che ha potuto contare pure sull’ottima sintonia tra gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

In una precedente intervista a Casa Chi Alvin non ha esitato a definire Ilary Blasi una vera e propria sorella, quella con la quale è possibile scherzare senza malizia o doppi fini. Anche l’ex Letterina di Passaparola ha ammesso che il collega è come un fratello per lei.

Il retroscena sull’Isola dei Famosi 2022

Di recente Alvin ha confidato che durante una puntata è stato costretto a sgridare alcuni concorrenti. Ad un certo punto l’inviato ha richiamato in modo perentorio i naufraghi. Motivo? Troppi battibecchi in diretta, con il rischio che il caos che si genera disorienta i telespettatori. In particolare Alvin non sopporta che i concorrenti si parlino sopra a vicenda perché inevitabilmente gli utenti non riescono a seguirli venendo travolti dall’effetto ‘pollaio’.

Un tipo di televisione che al diretto interessato non piace particolarmente e per questo ha invitato tutti a mantenere la calma e a parlare singolarmente senza invadere lo spazio altrui. Alvin ha inoltre assicurato che quest’anno è rimasto colpito dalla tenacia e dalla determinazione di Nicolas Vaporidis, alla sua prima esperienza in un reality show.