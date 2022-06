Ilary Blasi, look ardito all’Isola: brand e significato particolare dell’outfit

Non è una novità l’originalità di Ilary Blasi nell’abbigliarsi. Da anni la conduttrice romana sfoggia abiti ‘anticonformisti’ e ‘divisi’: c’è chi apprezza il suo stile ultrà contemporaneo e chi invece lo reputa troppo ardito. Ognuno ha i suoi gusti e va bene così. Quel che è certo è che la moglie di Francesco Totti opta continuamente per scelte non scontate. Lo ha fatto anche andando in onda su Canale Cinque lunedì 13 giugno, quando nello studio de L’Isola dei Famosi ha sfoderato un look griffato Renato Balestra. Il look, coordinato con top a fascia e pantalone a vita alta con fondo ampio, ha lasciato il segno grazie a una tonalità cangiante color bluette elettrico.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi: il significato dell’outfit blu elettrico

L’outfit proposto da Ilary fa parte di Reload, la collezione 2022/2023 di Renato Balestra che ha voluto puntare sulla contemporaneità per rilanciare con ottimismo i valori della storica maison. Lo casa di moda, con il suo team creativo, si è concentrata sulle tonalità del blu per esprimere il concetto di libertà, la voglia di vivere la notte, fare l’alba. Una sorta di inno alla bellezza e al divertimento che la Blasi incarna perfettamente, grazie a una personalità leggiadra e frizzante.

L’abito sfoggiato dalla Blasi fa parte di una collezione che punta sull’idea del senza tempo e che è stata creata per andare oltre il classico concetto di stagionalità.

Come spiegato dalla stessa storica maison di moda, si tratta di capi che vogliono essere attinenti alle donne forti. Non solo: gli outfit proposti si sovrappongono alla simbologia evocativa di Piranesi e al comune amore per la città di Roma, stampata sui tessuti con incisioni settecentesche di Giovanni Battista Piranesi. Filtrate dall’iconico Blu Balestra, le vedute scenografiche rimandano a ciò che è onirico e suggestione teatrale, con tutta l’energia di una tonalità vibrante.

Insomma, la scelta di Ilary Blasi di indossare simili capi non è stata dettata soltanto dall’estetica e dal gusto. Dietro all’outfit di Renato Balestra c’è una storia, un messaggio, un’identità da far emergere.