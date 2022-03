Ilary Blasi osa all’Isola 2022: marca, prezzo e curiosità di abito e scarpe

Ilary Blasi continua a osare con dei look originali e anticonvenzionali. Per la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, la moglie di Francesco Totti (di recente si è mormorato di una rottura imminente, poi smentita energicamente a Verissimo dalla conduttrice) ha sfoderato un abito effetto rete con strass iridescenti lungo fino a metà polpaccio, girocollo e senza maniche. L’articolo, griffato Patrizia Pepe, non è abbordabilissimo ma nemmeno proibitivo: per comprarlo bisogna sborsare 368 euro. In abbinamento la Blasi ha scelto una giacca doppio petto viola con manica arricciata custom made. Anche in questo caso il capo è firmato Patrizia Pepe.

Ogni abito che si rispetti deve fare pendant con un paio di scarpe all’altezza: la presentatrice romana ha così indossato un décolleté Le Silla con tacco di 12 cm, modello Ivy, nella colorazione lavanda, tinta che si è legata con la giacca. La peculiarità che rende uniche le calzature è la linea a onde. In questo caso si sale di prezzo e le cifre iniziano ad essere poco allettanti per i comuni mortali: 557 euro. Da segnalare come Ilary sia anticonvenzionale anche nella scelta dei colori. Il viola è da molti ritenuto una scelta azzardata, soprattutto in tv. Motivo? Dicono che porti iella. Ilary, di siffatte credenze, evidentemente non se ne cura e procede spedita per la sua strada.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy ???? (@closet_italy)

Isola dei Famosi, seconda puntata: crollo dei dati di ascolto

Doccia gelata per il reality show dei naufraghi di Canale Cinque sul fronte share e ascolti. Nella seconda puntata in onda giovedì 24 marzo, il programma ha registrato un vistoso calo di pubblico, intercettando soltanto 2.3 milioni di spettatori, share al 15.4% (quattro giorni fa, nella puntata d’esordio, aveva interessato 3.2 milioni di persone, 23.2% di share).

Senza dubbio, a pesare sul crollo, è stata la messa in onda su Rai Uno della partita della Nazionale di calcio azzurra che ha raggiunto quasi 10 milioni di utenti. Non resta che attendere la terza puntata de L’isola per capire se il drastico calo sia imputabile soltanto alla sfida contro il match calcistico oppure se sia imputabile a problemi più specifici relativi al reality stesso.