Ilary e Totti, colpo di scena: “Stanno cercando il quarto figlio”

Indiscrezione bomba su Ilary Blasi e Francesco Totti. Una fonte vicina alla coppia ha spifferato al magazine Nuovo che la conduttrice Mediaset e l’ex calciatore starebbero provando ad avere il quarto figlio. Un sogno che si realizzerebbe per il Pupone, che non ha mai nascosto di sognare una famiglia numerosa. A quanto pare Ilary e Totti avrebbero deciso di rispondere con i fatti ai gossip e alle malelingue dell’ultimo periodo, che insinuavano una presunta crisi e un divorzio imminente. Si è addirittura messo in mezzo un’altra donna, una tifosa romanista di nome Noemi, che però non sarebbe nient’altro che una grande appassionata di calcio e nulla più.

Ora una persona molto vicina alla famiglia di Francesco Totti ha assicurato che sarebbero iniziati i lavori per il quartogenito. L’ex attaccante e Ilary Blasi sono già genitori di Cristian e Chanel, che hanno rispettivamente 16 e 15 anni, ma pure di Isabel, nata nel 2016. In un’intervista dello scorso anno la presentatrice dell’Isola dei Famosi aveva ammesso di pensare molto all’idea di un altro bambino per dare anche un po’ di compagnia alla terzogenita, cresciuta un po’ come figlia unica data la grossa differenza d’età coi fratelli più grandi.

Quarto figlio in arrivo per Totti e Ilary

Ora, a quanto pare, Ilary Blasi – che lo scorso aprile ha spento le 41 candeline – avrebbe deciso di fare un tentativo e allargare ancora di più la sua splendida famiglia, tra le più amate, stimate e seguite in Italia. Apprezzata dai tifosi romanisti e non solo. In attesa di sapere se nel 2023 ci sarà un altro piccolo Totti da accogliere pare che Ilary sia stata scelta da Mediaset per condurre un inedito programma in prima serata su Canale 5. Dopo Le Iene e il Grande Fratello Vip la carriera della Blasi ha letteralmente spiccato il volo.

Intanto il prossimo giugno Francesco Totti e Ilary Blasi festeggeranno un traguardo importante: quello dei 17 anni di matrimonio. Una vera e propria rarità tra i Vip, dove separazioni e brusche rotture sono all’ordine del giorno. La coppia è convolata a nozze a Roma il 19 giugno 2005: all’epoca Ilary era già in attesa del primogenito Cristian.