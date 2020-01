All Together Now, Sonia Mosca ha stravinto: la confessione a fine puntata

Sonia Mosca ha vinto All Together Now 2

A vincere All Together Now 2 è stata Sonia Mosca con 96 voti contro i 71 di Enrico Bernardo, anche lui meritevolissimo di vittoria e questa sera interprete strepitoso in due esibizioni: quella sulle note di Alleluia e l’altra sulle note di Perdere l’amore assieme a Vittorio Grigolo, la cui vita non sarà più la stessa dopo oggi. A niente comunque è servita la bravura di Enrico – si fa per dire, chiaramente -: il muro è stato stregato da Sonia che l’ha staccato di oltre venti punti. “Hai fatto bene ad affrontarli questi mostri – le ha detto Michelle Hunziker a fine serata –… le paure… perché hai spaccato tutto!”. “A quel punto – queste le parole di Sonia che ha ricordato il momento in cui ha preso 100 ed è volata in finale – ho capito che potevo andare avanti e arrivare a vincere. Cantare con Gigi è una bellissima sensazione, Gigi è fortissimo, ha l’anima partenopea come la mia. Siamo molto simili, è stato bellissimo”.

All Together Now, la seconda edizione fa rima con emozione

Sono state tante altre le emozioni di questa seconda edizione che forse non avrà raggiunto risultati entusiasmanti – sebbene non siano stati neanche mediocri – ma ha comunque regalato dei bellissimi momenti al pubblico: pensate alle esibizioni di Federico Martello, Rosetta Falzone e Nicola Gargaglia, quest’ultimo concorrente di Amici di Maria De Filippi moltissimi anni fa. Complimenti anche alla Hunziker e a J-Ax che insieme sono riusciti a fare un bel programma, caratterizzato da tanta musica ma anche da tantissime risate, e in questo senso la presenza di Cristiano Malgioglio, che oggi si è esibito con Notte perfetta, ha aiutato molto.

Il futuro di Sonia Mosca: “Posso finalmente realizzare il mio sogno”

“Ho vinto e voglio vincere ancora – ha confessato Sonia alla fine della trasmissione di Canale 5 –. La voce ha abbattuto tutte le barriere della mia testa. Con questi 50mila euro finalmente posso realizzare il mio sono di sempre”. Felici di questo traguardo, non possiamo che fare tantissimi auguri a Sonia di una carriera strepitosa!