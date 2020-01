Vittorio Grigolo, proposta di matrimonio a Stefania Seimur ad All Together Now

All Together Now, Vittorio Grigolo ha chiesto a Stefania Seimur di sposarlo

Una finale con i fiocchi, quella di All Together Now andata in onda oggi su Canale 5: la seconda edizione dello show condotto da Michelle Hunziker si è chiusa con il trionfo di Sonia Mosca e con un’esplosione di talento e di energia; è stata una bellissima puntata che ci ha regalato emozioni e che in alcuni fragenti ci ha anche commosso. Facciamo riferimento in questo caso non tanto alla bellissima vittoria di Sonia o all’esibizione di Federico Martello quanto al fatto che Vittorio ha chiesto alla sua Stefania Seimur di sposarlo.

Vittorio Grigolo, grandi emozioni ad All Together Now

“Io – queste le parole del tenore a Stefania dopo aver finito di cantare – non sono perfetto, sono pieno di difetti ma… quando avevo sete tu mi hai dissetato… Ho voluto una casa e tu mi hai dato amore, quindi io oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo… Mi vuoi sposare?”. L’ex coach di Amici di Maria De Filippi era emozionatissimo e come lui anche la bellissima Stefania, ballerina e modella di successo, che ha risposto con un ‘sì’ tanto convinto quanto scontato: ricordiamo infatti che i due sono innamoratissimi da più di un anno.

Vittorio e Stefania, una bella storia d’amore: il matrimonio era nell’aria

Grigolo crede nel matrimonio e lo aveva già confermato in un’intervista a maggio 2019 alla rivista Chi: “Io – furono queste le sue parole – sono stato dentro al matrimonio e ci ho creduto. Forse farei questo passo per dare una sicurezza alla figlia di Stefania, anche perché la bambina non ha mai visto sua madre sposata e mi chiede: ‘Ma tu la mamma te la sposi?'”. La proposta di matrimonio alla fine è arrivata, tanti cuori rossi sono volati nello studio e le lacrime hanno rigato il volto dei presenti. Non ci resta che fare tanti auguri a questa bella coppia!