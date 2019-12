Alioscia Grossi fidanzato? Ecco di chi è innamorato il ballerino da quattro anni

Amici, Alioscia Grossi è fidanzato oppure no?

Alioscia Grossi è senz’altro uno dei ballerini più chiacchierati di Amici 19, visto che si parla di lui sin dall’inizio dell’edizione di quest’anno. E lo si fa non solo per ragioni strettamente legate alle sue perfomance ma anche per via di una timidezza che condiziona sia il suo modo di ballare sia la sua vita privata. In tanti si chiedono ad esempio se Alioscia sia fidanzato oppure no dopo i tanti pettegolezzi sul suo innamoramento per una ragazza di cui non conosciamo ancora il nome; la risposta è arrivata all’inizio del programma di Canale 5: Alioscia non ha alcuna relazione in corso ma vorrebbe dichiararsi a una ragazza da ben quattro anni, e non lo fa per un motivo ben preciso.

Alioscia di Amici è innamorato? Le sue parole su un amore che dura da anni

Il ragazzo ne ha parlato durante qualche lezione in sala dicendo che gli piace parecchio la sua partner di ballo ma che non si dichiara sia per timidezza sia perché ha capito che da parte sua non c’è lo stesso sentimento; in altri termini, e almeno stando al racconto di Alioscia, il ballerino sarebbe friendzonato se dovesse dichiararsi a questa ragazza dal volto e dal nome ignoti. E questo Grossi, che intanto sta avendo non pochi problemi nella scuola, non vorrebbe che accadesse perché tiene comunque al loro rapporto.

Maria De Filippi svela il segreto di Alioscia: le parole sul ballerino

A parlare di quest’innamoramento pluriennale è stata Maria De Filippi che nella prima puntata del programma si è fatta due risate su Alioscia e su questa sua timidezza che gli impedisce di fare ciò che vuole. In realtà non conosciamo bene il danzatore al punto da capire se sia davvero così timido come lo dipingono; fatto sta che il ragazzo è davvero innamorato di qualcuno da quattro anni e non glielo ha mai detto.