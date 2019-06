Alice Campello vittima di una rapina a mano armata: “Sono sconvolta”

Alice Campello, paura e terrore: vittima di una rapina a mano armata: “Sono sconvolta”. Le parole della moglie di Alvaro Morata sulla vicenda. Durante l’episodio erano presenti anche i suoi due gemelli

Paura e terrore per Alice Campello: la moglie del calciatore Alvaro Morata è stata vittima di una rapina a mano armata mentre si trovava in casa con i gemelli. Il misfatto si è consumato mentre l’ex giocatore della Juve, oggi in forza all’Atletico Madrid, era impegnato con la nazionale spagnola alle Isole Far Oer. Come riporta il Fatto Quotidiano, la Campello stava passando del tempo nella sua residenza in Spagna con i gemelli Alessandro e Leonardo, quando è stata assalita da dei rapinatori armati che hanno rubato oggetti di valore. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, le quali, tuttavia, non sono riuscite ad acchiappare i criminali che sono riusciti a fuggire.

“Per fortuna stiamo tutti bene e sarebbe potuta andare molto peggio. Mi hanno rubato tanti ricordi ma è passato”

Nella giornata odierna e dopo la diffusione della notizia, della spiacevole vicenda ha parlato la diretta interessata. “Sono ancora sconvolta e penso che rimarrò impaurita per molto tempo ancora”, ha esordito su Instagram Alice. “Penso che questa sia una di quelle cose che non si dimenticano facilmente – ha aggiunto -, una di quelle cose che ti fa rendere conto di quanto valga l’amore e la vita.” Tanto lo spavento per l’influencer, che però guarda il bicchiere mezzo pieno: “Sapere di avere i tuoi figli in casa e pensare che possano toccarli o fargli qualcosa è davvero un’emozione inspiegabile… Per fortuna stiamo tutti bene e sarebbe potuta andare molto peggio. Mi hanno rubato tanti ricordi ma è passato.” Infine la Campello ha chiosato: “Adesso proverò a non pensarci e pensare alla nostra famiglia e cercare di dimenticare. Vi mando un bacio enorme e grazie davvero per tutti i messaggi.”

Alice Campello: la vicinanza dei fan dopo la paura per la rapina

Tantissimi i follower, anche vip, che si sono fatti vivi sotto al post di Alice per farle forza e per esprimere la propria vicinanza. Tra questi Beatrice Valli, Marco Fantini, Valentina Ferragni, Elena Barolo e Giorgia Lucini.