Alice Campello è incinta? La moglie di Morata spiazza tutti: “Ho fatto il test”

Alice Campello e Alvaro Morata aspettano il terzo figlio?

Pochissimi minuti fa è arrivata una splendida notizia. Pare, infatti, che il mondo del calcio stia per accogliere l’ennesimo bebè. A darne l’annuncio ci ha pensato direttamente la futura mamma Alice Campello. Ebbene si, la bionda modella ha pubblicato una serie di video sulla sua pagina Instagram nei quali spiega di aver effettuato il test! Dunque, dopo i gemellini Alessandro e Leonardo nati il 29 luglio 2018, ecco che la coppia si prepara ad accogliere il terzo figlio. Il calciatore Alvaro Morata, ex Juventus e attuale Atletico Madrid, diventerà papà per la terza volta nel giro di pochissimo tempo? Sarà davvero cosi? Un gol dopo l’altro per lo spagnolo, un trofeo che sicuramente vale più di tutte le Champions League messe insieme. Un vero e proprio successo per la vita privata di Morata e Alice Campello. Ma qualche dubbio ancora resta..ecco perché!

L’annuncio di Alice Campello sul profilo social

Su Instagram, qualche ora fa, la signora Morata pubblica un video in cui annuncia di aver fatto il test. Non specifica direttamente quale tipo di test abbia effettuato ma sul mondo social pare più che ovvio che si tratti di quello di gravidanza. Nei seguenti filmati, Alice racconta del momento in cui lo ha comunicato alla madre e..addirittura posta il video della chiamata stessa. In questo, la Campello videochiama la sua famiglia e dice loro: “Mamma devo dirvi una cosa..ho appena fatto il test“.

Alice Campello è veramente incinta o si tratta di altro?

Il video finisce con la madre di Alice che chiede alla figlia: “Che test hai fatto?“. A quel punto la Campello non pubblica il seguito, né spiega ai suoi follower a che test si riferisse. Quindi è davvero in attesa del suo terzo figlio o si tratta semplicemente di uno scherzo? Non ci resta che attendere ulteriori notizie da parte della diretta interessata.