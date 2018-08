Alice Campello attaccata duramente per il fisico: Morata sbotta sui social

Alice Campello criticata e accusata per il suo fisico dopo il parto: Alvaro Morata non ci sta e interviene

Alice Campello è stata duramente attaccata sui social e in suo aiuto è corso il marito Alvaro Morata. Il calciatore spagnolo non ha potuto fare a meno di prendere le difese della moglie e madre dei suoi figli. Dopo aver partorito, la fashion blogger mostra un ottimo fisico sui social, condividendo una foto in costume da bagno. Ma ecco che arriva la critica da parte di una utente, che non avrebbe preso di buon occhio il post di Alice. In particolare, la donna consiglia a tutte le future mamme di non pensare al fisico. Ma non solo, la utente è convinta del fatto che la Campello abbia condiviso un messaggio molto sbagliato, mostrando la sua forma fisica dopo il parto. Secondo la donna, la moglie di Alvaro si starebbe vantando del risultato ottenuto dopo la gravidanza. “Gira sempre tutto attorno all’apparire! Ti credi migliore rispetto a chi a un mese ha più pancia?”. Conclude così il suo post la hater che ha attaccato duramente Alice. Ed ecco che, a questo punto, è intervenuto Morata.

Alvaro Morata sbotta contro le haters di sua moglie: “Che invidiose”

Morata non può fare a meno di difendere la madre dei suoi figli di fronte alle pesanti accuse di questa utente, che probabilmente non è riuscita a comprendere il senso della foto di Alice. Infatti, la Campello non aveva alcuna intenzione di vantarsi del suo fisico. Anzi, il calciatore ha rivelato che questo era uno degli ultimi pensieri della moglie. Alvaro, però, ha ricordato alla utente che Alice ha dei contratti di lavoro da rispettare e, dunque, ha dovuto condividere la foto in costume. “Ha mangiato di tutto durante la gravidanza e anche adesso, ma a 23 anni è più facile recuperarsi con la sua costituzione”. Il calciatore, inoltre, ha dichiarato di non riuscire a comprendere perché una persona debba giustificarsi in questi casi. “Che invidiose”, ha poi concluso Morata, molto seccato e arrabbiato per il commento scritto alla moglie dalla utente.

Alice Campello costretta a difendersi sui social dopo aver condiviso una foto in costume

Ma anche Alice ha deciso di rispondere alla forte accusa di questa donna. La Campello ha invitato le utenti a darsi una calmata, facendosi anche una gran risata. La giovane ha anche ammesso di aver pure lei un po’ di pancia e di aver indossato apposta un costume a vita alta. Ma non capisce perché aver ritrovato la sua forma fisica debba essere per lei una colpa.