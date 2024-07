Alice Campello vittima di furto: “ci hanno rubato tutto”. I dettagli

Alice Campello, moglie di Alvaro Morata dal quale ha avuto quattro figli, è stata derubata durante la sua vacanza in Italia. Attimi di terrore hanno colpito la famiglia del calciatore spagnolo, quando lo scorso 2 luglio qualcuno ha fatto irruzione nel luogo in cui si trovavano l’influencer e i bambini, per compiere un furto. L’accaduto è stato denunciato dalla diretta interessata attraverso i suoi profili social.

Alvaro Morata e Alice Campello, con i loro quattro figli, sembrano incarnare la famiglia del mulino bianco. Sui social mostrano la loro quotidianità tra vacanze, momenti in casa e partite del calciatore, ora nella squadra dell’Atletico Madrid.

Non tutto però, è sempre bello come appare nelle storie Instagram. Purtroppo infatti, due giorni fa la famiglia è stata vittima di un grave furto. Mentre Morata si trova attualmente in Germania per giocare con la nazionale spagnola negli Europei di calcio, moglie e figli si concedono qualche momento di relax.

Così, lo scorso 2 luglio, Alice Campello si trovava nella sua residenza di Porto Cervo, in Sardegna, quando dei ladri hanno fatto irruzione in casa. A rendere nota la triste vicenda è stata la stessa influencer.

Le parole di Alice Campello

Attraverso una storia su Instagram la Campello ha raccontato l’accaduto, spiegando di aver subito un furto ingente: alla famiglia sono stati rubati tutti i beni che avevano portato in vacanza. La moglie del calciatore ha deciso di denunciare per prima la vicenda sui social, così da tranquillizzare subito i suoi followers.

E’ indubbio che Alice e i piccoli siano stati spaventati dall’accaduto. Per fortuna però, l’influencer ha fatto sapere che stanno tutti bene e che c’è qualcuno che attualmente si trova con loro per 24 ore al giorno, così da tranquillizzarli:

Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza, preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene. Ora abbiamo delle persone che stanno con noi h24 e siamo tutti più tranquilli. Un abbraccio

Dopo tale dichiarazione, la notizia si è subito diffusa, sopratutto tra i media spagnoli, dove la coppia è molto nota. Ovviamente in molti hanno espresso solidarietà nei confronti della famiglia.

Qualcuno però, sottolinea anche che, vista la triste vicenda, forse i Morata dovrebbero fare più attenzione e non pubblicare continuamente foto delle loro residenze. Tra l’altro, essendo questo il secondo furto subito dalla coppia, diventa sempre più concreta la possibilità che i contenuti pubblicati su Instagram agevolino i malviventi nella pianificazione di reati del genere.