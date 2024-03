Alice Campello, insulti ai figli per strada: “Vergogna, ecco cosa farò”

Alice Campello, influencer e mamma molto amata sui social, si è recentemente sfogata su Instagram in seguito ad un grave episodio. Tristemente protagonisti della vicenda, due dei quattro figli nati dall’amore con il calciatore Alvaro Morata. Si tratta dei gemellini Alessandro e Leonardo, 6 anni, vittime di insulti da parte di un hater incontrato per strada. Campello aveva rivelato la passione dei bambini per la squadra di calcio della Juventus ed è stato proprio questo a scatenare l’odio di un passante, che ha iniziato ad aggredirli verbalmente mentre erano a passeggio con la madre.

L’amore per il club calcistico è nato grazie a Morata, che ha giocato anche nella Juventus. Da allora i bambini si sono particolarmente legati alla squadra, diventandone tifosi sfegatati. I bianconeri hanno tanti tifosi quanti hater ed uno di questi ha attaccato proprio i gemellini con diversi insulti, creando una situazione decisamente grave e spiacevole. Da quanto raccontato sui social dalla mamma, Alessandro e Leonardo si sono molto spaventati nel vedere un uomo sconosciuto urlare contro di loro. Lo sfogo dell’influencer non ha tardato ad arrivare. Campello, da brava mamma chioccia, ha difatti difeso i suoi figlie e pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una storia dove parlava dell’accaduto. In accompagnamento al post, una foto che ritrae l’uomo di spalle ed un testo scritto in spagnolo.

Per colpa di questo tipo di persone a volte non usciamo di casa tranquillamente con i nostri figli. Ha iniziato a insultare i bambini perché tifano un’altra squadra! Mi sembra allucinante che un uomo inizi a gridare verso dei bambini e una donna. Mi dispiace non aver fotografato la sua faccia, per fargli provare vergogna. Purtroppo non è la prima volta che succede, però a partire da oggi inizierò a caricare anche foto del suo viso, in modo che provi vergogna davanti a tanta gente!

Questa è la traduzione delle parole della Campello, che esprime tutta la sua rabbia e, comprensibilmente, anche paura per quello che è accaduto a lei e ai suoi bambini. Un momento sicuramente da dimenticare.

Alice ha quindi promesso di cambiare atteggiamento dinanzi a questo tipo di persone. La prossima volta che accadrà un evento simile, difatti, ha minacciato di pubblicare foto ritraenti il volto della persona da cui provengono gli insulti, in modo tale che il web possa riconoscerla e questa possa provare vergogna per quanto fatto.