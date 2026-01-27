Alice Campello “vende i vestiti di Morata su Vinted”: il gesto lascia perplessi

Pare che Alice Campello voglia liberarsi dei vestiti di Alvaro Morata, quelli nuovi, mai indossati. E lo starebbe facendo tramite il suo seguitissimo profilo di Vinted. Si tratta, per chi non lo sapesse, della famosa piattaforma dov’è possibile vendere roba nuova e usata, spaziando dall’abbigliamento agli oggetti tecnologici. L’imprenditrice solitamente vende capi di abbigliamento, i suoi. Sono vestiti che non utilizza più, ai quali dà una nuova vita vendendoli ad altre persone e liberando il suo vasto guardaroba. Ed ecco che tra questi ora figura una camicia che sta facendo parlare.

In queste ore, sui social network qualcuno fa notare che la Campello starebbe vendendo i vestiti di Morata, dopo la rottura, proprio tramite la piattaforma di Vinted. Ad attirare l’attenzione è uno degli ultimi articoli messi in vendita da Alice sul suo profilo, ovvero una camicia blu maschile di Massimo Dutti, a 40€. Il capo è nuovo, con il cartellino. Dunque, non è mai stato indossato. Mostrando perplessità, chi fa notare la presenza di questa camicia tra gli articoli in vendita si chiede se appunto l’imprenditrice stia vendendo i vestiti di Morata che si è ritrovata in casa dopo la rottura.

Ma è anche probabile che Alice avesse acquistato questo capo per sé stessa e che non riuscendo a non indossarlo, in quanto di una taglia errata, potrebbe aver deciso poi di venderlo. Fatto sta che la camicia è già stata venduta.

Alice Campello e Alvaro Morato: il matrimonio ormai è finito

Chi sperava in un ritorno di fiamma o in una riappacificazione ha dovuto fare i conti con la realtà nei giorni scorsi. Il matrimonio tra Alice e Morata è finito davvero. Lo stesso calciatore ha deciso di confermare il tutto, parlandone con il giornalista spagnolo Javi de Hoyos. La seconda possibilità, dopo la crisi passata, non ha dato i risultati sperati. Nonostante tutto, la Campello e Alvaro hanno come obiettivo quello di continuare a essere una famiglia, con i loro quattro figli, e a lottare insieme. Alla base della rottura, però, non ci sono stati dei tradimenti, come si vociferava in questi giorni.

Il giornalista spagnolo, che ha avuto modo di parlare con Morata, ha rivelato che dietro la fine di questa storia d’amore, che ha fatto sognare tantissime persone, ci sarebbe incompatibilità. Per tutelare i figli, l’ex coppia continuerà a mantenere questa linea d’onda, evitando di alimentare i gossip inutili e i grandi annunci. Non si sa, dunque, se quando verrà ufficializzato il divorzio i due decideranno di annunciarlo. Questo non sarà necessario, visto che ormai la situazione è ben chiara a tutti.