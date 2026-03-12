Alice Campello, stop al viso dei figli sui social: la spiegazione onesta e i rapporti con Morata

Alice Campello nelle ultime settimane ogni volta che pubblica dei contenuti social con i quattro figli avuti con Alvaro Morata, a differenza del passato, oscura il volto dei minori. Un dettaglio che naturalmente non è passato inosservato ai suoi milioni di follower che hanno cominciato incessantemente a chiedere spiegazioni all’influencer veneta, la quale ha deciso di rompere il silenzio sul tema e di riferire che cosa l’ha spinta a optare per tale scelta. L’imprenditrice, in modo molto onesto, ha raccontato che non mostra più la faccia dei suoi bimbi per volontà dell’ex marito. Nel frattempo dalla Spagna hanno spiegato in che rapporti sono rimasti Morata e Campello dopo la separazione.

Alice Campello non mostra più il viso dei figli: “È quello che vuole suo padre”

“Perché adesso oscuri la faccia dei tuoi figli?”, ha chiesto un utente ad Alice, intervenendo sotto l’ultimo post Instagram pubblicato dall’influencer. Una domanda che già tanti altri follower hanno posto di recente all’imprenditrice. Campello stavolta ha deciso di rompere il silenzio. “Perché è quello che vuole suo padre e lo rispetto”, ha risposto, confermando ciò che si pensava, vale a dire che è stato Morata a volere che i suoi piccoli non apparissero più con il volto non oscurato sui social.

Una dinamica che ricorda quella venutasi a creare tra Chiara Ferragni e Fedez dopo la loro rottura. Anche in quel caso, fu l’ex marito, ossia il rapper milanese, a pretendere che la faccia di Leone e Vittoria non comparisse più online. A Ferragni non rimase altro da fare che accogliere le richieste del cantante. E infatti da allora i due bimbi non vengono più esposti con il volto visibile. Un altro esempio simile vede protagonisti Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. I due ex coniugi sono genitori di Nina, 10 anni. Il frontman delle Vibrazioni ha imposto all’ex moglie di non fare vedere il viso della figlia. La vicenda ha anche avuto strascichi legali.

I rapporti oggi tra Alvaro Morata e Alice Campello

Pedro Jota, collaboratore del programma En todas las salsas, durante la trasmissione ha sostenuto che i rapporti attuali tra Morata e Campello “vanno così così”, facendo capire che il clima tra i due, dopo la separazione, non è idiliaco.

Jota ha aggiunto che il calciatore e l’influencer “stanno attraversando una fase di separazione”, ossia un momento complesso in cui stanno provando a riorganizzare le proprie vite, cercando di trovare l’equilibrio migliore possibile per il bene dei loro quattro figli. La rottura sembra ormai insanabile e non c’è al momento alcun indizio che faccia pensare che il matrimonio possa essere rimesso in piedi.