Alice Campello snobba Morata: il gelo dopo gli auguri e il gesto furioso di Alvaro

C’è proprio chi non riesce a farsene una ragione e spera ancora in un ritorno di fiamma tra Alice Campello e Alvaro Morata. Sebbene la nuova mossa di lui abbia riacceso per un attimo le speranze, ecco che l’evoluzione della vicenda ha poi riportato tutti con i piedi per terra. Anzi, sembra proprio che non ci sia più alcuna possibilità di ritorno per i due genitori, la cui storia d’amore ha fatto sognare tantissimi fan.

Facendo il punto della situazione, ieri Alice ha compiuto 31 anni e, inaspettatamente, tra gli auguri pubblici sono arrivati anche quelli di Morata. Il gossip si è così riacceso, notando il messaggio d’affetto scritto dal calciatore spagnolo per la madre dei suoi figli, sulle Stories di Instagram. Va comunque detto che questi auguri non hanno mostrato romanticismo o qualcosa di speciale. Anzi, molti hanno notato un certo distacco.

Nonostante ciò, molti hanno considerato il messaggio un gesto dolce e a sorpresa. Probabilmente non è di questo avviso la Campello. Infatti, la diretta interessata non ha ricondiviso la Storia di Morata, come fatto con altri e come avrebbe fatto in passato. Si può dire che effettivamente l’imprenditrice italiana abbia snobbato il padre dei suoi figli, sebbene non si sappia se in privato abbia fatto altro per ringraziarlo. Eppure pubblicamente Alice ha preferito non dare alcuna importanza o attenzione al gesto.

Questa sua reazione non è passata inosservata agli occhi dello stesso Alvaro. Mentre vari fan hanno fatto notare questa evoluzione sui social network, ecco che il calciatore ha deciso di cancellare la Storia. Una mossa che parla abbastanza chiaro. A quanto pare, Morata non ha preso bene la reazione di Alice, al punto da decidere di eliminare direttamente il messaggio pubblico. C’è chi crede che, in realtà, abbia deciso di cancellare il tutto per evitare di illudere i fan, visti i primi commenti di speranza.

Va detto che comunque in questo modo il gossip è stato ulteriormente alimentato. In ogni caso, sembra una conferma del fatto che tra Morata e Campello il ritorno di fiamma è più lontano che mai, se non impossibile. I due hanno di sicuro affrontato una crisi molto forte, che li ha portati a prendere definitivamente strade diverse, dopo aver affrontato in passato altri momenti no.