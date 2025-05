Alice Campello operata a NY e fotografata in carrozzina: come sta e sfogo

Alice Campello si è recata negli Usa, più precisamente a New York, dove si è sottoposta a un’operazione chirurgica. Lo ha rivelato lei stessa attraverso una storia Instagram, in cui ha spiegato che ha deciso di far sapere pubblicamente di aver affrontato un intervento in quanto alcune persone che l’hanno riconosciuta in ospedale le hanno scattato delle fotografie di nascosto mentre si trovava sulla sedia a rotelle. La moglie di Alvaro Morata ha aggiunto che tali persone, dopo averla immortalata contro il suo volere, hanno inviato gli scatti ai giornalisti. Da qui la decisione della stessa influencer di raccontare del ricovero e dell’operazione prima che la questione uscisse sulla stampa senza il suo ‘filtro’.

Alice Campello operata a New York, l’annuncio dell’influencer

In questi giorni Morata ha vinto il campionato turco con la maglia del Galatasaray. Alice Campello non ha potuto essere al suo fianco per l’importante traguardo sportivo raggiunto dal campione spagnolo. L’intervento chirurgico l’ha tenuta lontana dal marito. L’influencer ha scritto su Instagram di essere stata operata a New York e che faceva “fatica a camminare”. Durante il ricovero, per prendere una boccata d’aria, si è fatta accompagnare all’aperto ed proprio in tale frangente che qualcuno, presumibilmente persone italiane o spagnole, l’ha riconosciuta e le ha scattato delle fotografie mentre era in carrozzina. Le foto le “hanno inviate ai giornalisti (che poi mi hanno contattata e hanno capito che non era il caso di pubblicarle”, ha spiegato sempre la Campello.

Alice Campello tranquillizza tutti e si sfoga contro chi le ha scattato le foto

La moglie di Morata ha poi voluto tranquillizzare tutti spiegando che se per caso dovessero nei prossimi giorni circolare gli scatti di lei in sedia a rotelle è per l’operazione a cui si è sottoposta a New York per un problema “non grave”.

Dopodiché si è sfogata contro chi le ha scattato di nascosto le foto, giudicando la faccenda “tremenda”. Quindi ha concluso ribadendo che fortunatamente non le è capitato nulla di grave, ma che se l’episodio relativo alla sua salute fosse stato serio, coloro che hanno provato a diffondere i suoi scatti dall’ospedale, le avrebbero causato un grande problema a livello familiare.