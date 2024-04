Alice Campello nuovamente incinta? La risposta di lei

Alice Campello è una delle influencer più seguite sui social network. Oltre ad essere un’icona di stile per i molti che la seguono è anche una mamma di quattro figli: i maschietti Leonardo, Alessandro, Edoardo e la femminuccia Bella, avuti dalla relazione con il calciatore Alvaro Morata. Qualcuno sui social le ha ultimamente chiesto se sia nuovamente incinta e la sua risposta non ha tardato ad arrivare. Alice ha difatti presto smentito la notizia del quinto figlio.

Alice e Alvaro sono da sempre una coppia molto affiata. I due si sono sposati nel 2017 ed oggi la loro famiglia è numerosa e piena d’amore. Insieme condividono spesso sui social momenti della loro vita quotidiana ed è proprio dal profilo Instagram ufficiale dell’influencer che è arrivata una notizia che ha attirato immediatamente l’attenzione dei suoi follower. Qualcosa ha difatti lasciato pensare che la ragazza fosse in attesa di un quinto figlio. La risposta a tale domanda è tuttavia negativa. E’ stata difatti la stessa Campello a togliere ogni dubbio a riguardo, rispondendo al quesito di una sua amica.

Proprio una conversazione tra le due ha scatenato le fantasie dei suoi fan. Parte della chat è stata condivisa sul social network da Alice, saltando all’occhio di tutti. Un’emozione improvvisa da parte dell’influencer ha scatenato la domanda della sua amica: “Ma non sarai mica incinta?”. Un quesito ironico a cui Campello ha immediatamente risposto con un “No”, seguito da risatine. Insomma sembrerebbe che il quinto figlio non sia attualmente contemplato. La ragazza ha difatti successivamente specificato il motivo della sua commozione, attribuendo scherzosamente le colpe alla “vecchiaia”.

I suoi fan sarebbero tuttavia contenti di un nuovo membro in famiglia e, a quanto pare, anche le sue amiche. Un nuovo bimbo in arrivo rappresenterebbe di sicuro una gioia per i fratellini e per i genitori Alice ed Alvaro che hanno sempre mostrato il desiderio di avere una bella famiglia. Non resta quindi che aspettare eventuali comunicazioni a riguardo, chissà se con il tempo la notizia di un quinto figlio possa arrivare davvero!