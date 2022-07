Alice Campello è incinta del quarto figlio, anzi della quarta figlia. Dopo ben tre maschietti, stavolta lei e Alvaro Morata diventeranno genitori di una femminuccia. La desideravano tanto, o almeno questo si è intuito dal modo in cui hanno festeggiato il fumo rosa. Anche i fan hanno sperato insieme a loro di veder finalmente come sarà una piccola Campello-Morata. Sono tutti già pazzi e innamorati dei tre maschietti sui social, i gemellini Leonardo e Alessandro così come il terzo nato Edoardo. Qualcuno somiglia più a papà Alvaro, qualcuno più a mamma Alice. A chi somiglierà invece la bimba?

Manca ancora qualche mese prima di scoprirlo, e poi si dovrà attendere ancora un po’ visto che i neonati cambiano in fretta nei primi mesi di vita. Nel frattempo la piccola Campello-Morata sta già facendo capire a tutti chi comanderà: non sta dando tregua a mamma Alice, a quanto pare! L’influencer ha postato tra le stories di Instagram, nelle scorse ore, una sua foto in cui è sdraiata a letto e con un panno sulla fronte. Evidentemente il panno era bagnato, quindi fresco. Sì, il caldo fa la sua parte ma dalle parole di Alice pare sia anche la gravidanza a non darle tregua.

Dopo aver vissuto due gravidanze tranquille, o quasi, Alice Campello sta vivendo la terza gravidanza con qualche tumulto in più. Insieme alla foto con il panno sulla fronte, infatti, ha fatto sapere che la principessa di casa si sta facendo sentire. “La ragazza mi sta dando molto filo da torcere. Speriamo che una volta nata sia buona”, queste le sue parole. Sta vivendo una gravidanza più complicata rispetto alle prime due e il caldo di questo luglio 2022 di certo non aiuta.

Nulla di preoccupante, in ogni caso. Alice Campello e la figlia in arrivo stanno bene, solo che “la ragazza”, come l’ha chiamata lei, si sta rivelando più birba dei suoi fratellini nella pancia! Ben presto saranno solo lontani ricordi, appena la Campello coccolerà e stringerà la sua piccola di casa tutto sarà passato. Per il momento, però, pare che la bimba stia mettendo spesso ko mamma Alice!