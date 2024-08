Alice Campello in lacrime per strada: distrutta, parlano i testimoni

Quando finisce un grande amore lungo anni è inevitabile che si soffra maledettamente. Alice Campello e Alvaro Morata non fanno eccezione a tale ‘regola’. Lui di recente ha dichiarato di essere “devastato” dalla separazione, seppur ha aggiunto che non c’era alternativa e che la decisione giusta è stata quella di porre fine al rapporto. Ora dalla Spagna fanno sapere che l’ex moglie è stata avvistata in strada mentre piangeva a dirotto, distrutta a livello sentimentale. Chi ha sostenuto di aver scorto la giovane ha raccontato di una donna alle prese con una profonda sofferenza.

L’episodio sarebbe avvenuto domenica 18 agosto. Alice Campello, come rivelato dalla giornalista Javier de Hoyos nel corso della trasmissione televisiva De Corazon, sarebbe stata avvistata lacrimante in una via di Madrid, dove è rimasta a vivere con i 4 figli (Morata invece si è trasferito a Milano per vestire la maglia del Milan). L’influencer sarebbe stata scorta mentre era al telefono. Molte persone avrebbero notato che stava piangendo intensamente.

“È scoppiata a piangere in mezzo alla strada davanti a tutti – ha spiegato Javier de Hoyos – . Molte persone l’hanno potuta vedere. Una sua fan voleva avvicinarla per chiederle una foto ma alla fine ha deciso di non farlo perché lei non smetteva di piangere”. Il periodo, per la ragazza e per Morata, è senza dubbio difficile a livello emotivo. Entrambi hanno dichiarato nei giorni scorsi che la decisione di mettere fine alla loro relazione è stata ponderata a lungo e che è stata tanto dolorosa, quanto inevitabile.

All’origine della scelta di dirsi addio ci sono state delle incomprensioni familiari, ma nessun tradimento come hanno ripetuto in diversi frangenti i diretti interessati. Il calciatore del Milan ha persino promesso che chiunque proverà a sostenere che lui ha mancato di rispetto all’ex moglie si beccherà una querela.

D’altra parte la stessa Campello ha sottolineato che non c’è alcuna vicenda relativa a delle corna da lei subite. Il punto è che, circa un anno e mezzo fa, qualcosa ha cominciato a non funzionare più nel matrimonio. Una crisi che è andata via via a farsi sempre più profonda fino ad arrivare a un punto di non ritorno. Da qui la scelta di separarsi, nonostante i 4 figli. Sia Morata sia la Campello hanno comunque tenuto a precisare che continueranno a rispettarsi reciprocamente e a stimarsi.