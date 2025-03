Alice Campello fa mea culpa: “Separazione da Morata, la vera causa”

Alice Campello, ora che ha ritrovato un solido equilibrio con il marito Alvaro Morata, ha raccontato nel dettaglio cosa è accaduto quando la scorsa estate si è separata dal calciatore spagnolo. In una lunga intervista concessa ad Hola, l’influencer veneziana ha fatto mea culpa per come lei e l’atleta hanno gestito la vicenda mediaticamente, dicendo senza troppi giri di parole che non sono stati maturi nell’affrontare la crisi. Quando fecero sapere di aver deciso di aver interrotto il matrimonio, furono travolti dalle critiche. Molti li apostrofarono come “ipocriti” in quanto fino a poco tempo prima sembravano, almeno sui social, la famiglia del mulino bianco.

Alice Campello fa mea culpa

“Siamo ancora molto giovani e siamo stati molto immaturi nel modo in cui abbiamo gestito le cose”, ha ammesso Alice che ha aggiunto di aver compreso perché diverse persone che seguono lei e Alvaro si siano sentite prese per i fondelli: “Non abbiamo ingannato nessuno, perché l’amore è reale, altrimenti non saremmo qui adesso. Il fatto è che a volte l’immaturità e la mancanza di capacità di gestire bene le situazioni in cui si soffre ti portano a fare cose di cui poi ti penti amaramente. L’abbiamo gestita malissimo e capisco anche che la gente non ha capito niente“.

Campello ha poi sottolineato che quando una persona non si sente bene, spesso prende scelte sbagliate per poi pentirsene. “Sono uscite fuori tante cose e voglio dire che a volte, quando sei così arrabbiato o dici cose brutte, è perché sei veramente ferito. Ma se dopo tutto questo, tutta questa rabbia e tutto questo dolore, siamo ancora qui, è perché l’amore è più grande di tutto il resto“, ha rimarcato. Di recente ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Morata. Con lui e i figli si è trasferita a Istanbul, dopo che il calciatore è stato acquistato dal Galatasaray.

Alvaro Morata e Alice Campello, “non esiste la coppia perfetta”

Pochi giorni fa Alice ha compiuto 30 anni e il marito le ha regalato un anello preziosissimo e, pare, alquanto costoso. Il dono è stato particolarmente apprezzato dall’influencer. Non tanto, a detta sua, per il valore materiale, quanto piuttosto perché è e sarà un simbolo della ritrovata intesa con il compagno. Ma perché è arrivata la rottura? Qual è stata la causa principale che ha creato la distanza tra lei e Alvaro?

“Non esiste una relazione perfetta, ma esiste il vero amore, e quando c’è il vero amore, ci si impegna fino alla fine. Ci sono momenti in cui, come è successo a noi, vedi tutto nero, perché forse non stai bene con te stesso. Ma poi, quando la rabbia scompare, quando il dolore che provi verso te stesso se ne va e vedi di nuovo le cose con chiarezza, ti rendi conto che l’amore può superare tutto. Oggi siamo di nuovo felici”.

Alice ha puntualizzato che è normale avere un periodo di difficoltà per una coppia, in quanto non esistono “macchine che sono felici e stanno bene ogni giorno”. “Ciò che ci è successo è stata una questione di stare bene con noi stessi”, ha aggiunto, per poi fornire ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato il matrimonio a interrompersi. Lei arrivava dal parto difficilissimo della sua quarta figlia, Bella, lui stava passando un momento no a livello professionale.

“Non stavo bene. Quando ho partorito ho passato momenti davvero brutti: ero stata molto malata per molti mesi e non mi ero ancora ripresa né fisicamente né mentalmente”, ha confidato l’influencer. E ancora: “Anche Álvaro stava male per altri motivi personali e nessuno dei due sapeva come uscirne. Quando uno dei due sta bene e l’altro sta male in una relazione, quello che sta bene può aiutarti a superarla, ma se entrambi state male, è molto difficile”.

La crisi è stata superata grazie alla riflessione e, soprattutto, grazie all’amore, perché sia Morata sia la Campello, dopo che si sono allontanati, hanno in fretta capito di non poter stare uno senza l’altra. E infatti, nel giro di qualche settimana, si sono liberati dalle frizioni e dagli attriti, tornando a essere una coppia felice e coesa.