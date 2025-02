Alice Campello e Morata lasciano l’Italia: motivi e dove vivranno

Tempo di grandi cambiamenti sotto tutti i punti di vista per la coppia formata da Alvaro Morata e Alice Campello. Pochi giorni fa il calciatore spagnolo e l’influencer italiana hanno ufficializzato il ritorno di fiamma. La scorsa estate si erano separati, senza però mai chiudere definitivamente i contatti. Anche perché hanno quattro figli piccini da crescere. E soprattutto perché la rottura non è stata traumatica e per cause intollerabili. In questi mesi hanno ricucito, accorgendosi che, alla fine, il sentimento, la stima e la voglia di stare insieme sono ancora ben vivi tra di loro. Da qui la scelta di rimettere in piedi il matrimonio. Matrimonio che, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, sarà portato avanti lontano dall’Italia.

Campello e Morata si apprestano a fare le valige, direzione Istanbul. Il giocatore, che negli ultimi sei mesi ha vestito la maglia del Milan, ha trovato un accordo con il Galatasaray, ossia la squadra più titolata di Istanbul. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la conferma ufficiale della chiusura della trattativa e, di conseguenza, il trasferimento in terra turca. Campello ha sempre seguito il marito. Quasi certamente lo farà anche stavolta.

Senza dubbio il calciatore, prima di prendere la decisione di lasciare Milano per andare a giocare in Turchia, si è confrontato e consultato con la moglie. Secondo quanto riportato da tutte le testate sportive, il nuovo contratto di Morata con il Galatasaray prevede un prestito di 18 mesi. Altrimenti detto a Istanbul si trasferirà per il prossimo anno e mezzo. Campello, che aveva conosciuto Morata ai tempi in cui lui indossava la maglia della Juventus, ha sempre seguito il compagno negli anni precedenti.

La coppia ha vissuto a Torino, a Londra (quando Alvaro fu acquistato dal Chelsea, vestendo la maglia dei Blues dal 2017 ala 2019) e poi ancora tra Torino e Madrid (Morata tra il 2020 e il 2024 ha giocato per l’Atletico Madrid e la Juventus). L’atleta ha poi iniziato l’avventura con il Milan lo scorso settembre; avventura già giunta ai titoli di coda. Prossima tappa Istanbul, con Alice e i figli.