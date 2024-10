Alice Campello e Morata, colpo di scena: lei rinfila la fede, dettagli

Si riaccende il gossip attorno ad Alice Campello e Alvaro Morata. Da ore si parla di un ipotetico ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. Motivo? Perché l’influencer veneta, in una delle storie Instagram pubblicate nelle scorse ore, è apparsa in accappatoio. Naturalmente tale dettaglio non significa nulla. Ciò che ha catturato l’attenzione è quel che ha indossato al dito: la fede nuziale. Come mai la giovane ha deciso di infilare nuovamente il prezioso anello? Tantissimi fan non hanno alcun dubbio e sussurrano: “Semplice, perché sono tornati assieme”. In realtà non si sa se il matrimonio è stato rimesso in piedi o meno. Alice, nonostante una cascata di domande sul tema da parte dei suoi ‘seguaci’, ha preferito non rivelare alcunché. Infatti non ha né smentito né confermato le indiscrezioni.

Anche Alvaro Morata non ha rilasciato dichiarazioni sull’argomento, per ora. Un ritorno in love sarebbe un colpo di scena, ma non una cosa impossibile, considerando che il calciatore spagnolo e l’influencer non si sono lasciati in modo ultra traumatico. Insomma, non si è innanzi, giusto per fare due nomi, a una situazione come quella di Francesco Totti e Ilary Blasi dove ci sono di mezzo corna e colpi bassi che hanno distrutto la storia nuziale. Non a caso Alvaro e Alice hanno più volte smentito con convinzione che la loro relazione sia stata interrotta per dei tradimenti, sottolineando inoltre di continuare a provare stima e rispetto reciprocamente.

Il video controverso su Tara Davis pubblicato da Alice Campello

Nelle scorse ore, la Campello si è anche resa protagonista di un altro gesto alquanto curioso che si presta a molteplici interpretazioni. Dopo la storia della fede al dito, ne ha postata una in cui ha condiviso il filmato dove si vede il marito di Tara Davis, atleta americana e campionessa olimpica a Parigi 2024, sostenere la moglie e motivarla in modo incredibile durante una gara. “Se la mia relazione non è come questa, non la voglio”, il commento di Alice a corredo del video. Una frecciatina a Morata, che tra l’altro spingerebbe a credere che non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma, oppure uno sprone positivo?