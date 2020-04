Alice Campello e Morata, il terzo figlio è un maschio: “Continua la ricerca”

Alvaro Morata e Alice Campello genitori: è maschio il terzo figlio della coppia

Alice Campello e Alvaro Morata hanno già due bambini. Sono una coppia affiatata e la loro famiglia finora conta quattro membri, di cui due bimbi meravigliosi, che conosciamo bene; tra non molto però il nucleo accoglierà un quinto arrivato: parliamo del terzo figlio della coppia che – come ben sapete – è convolata a nozze pochi anni fa. Un maschietto e non una femminuccia come speravano, anche se siamo convinti, soprattutto dopo aver letto l’annuncio di entrambi, che sono comunque al settimo cielo. A parlare del nuovo arrivato sono stati tutti e due che non hanno nascosto l’entusiasmo e si sono mostrati assieme ai loro due piccoli.

Morata e Campello felici: la ricerca della principessa continua

“Un altro maschietto – queste le parole della Campello sul suo Instagram –? E continua la ricerca della piccola principessa? Con i tre moschettieri? Siamo molto felici!”. Nella foto si vedono i due bellissimi bimbi di Morata e Alice toccare il pancino della mamma che sorride felice assieme a suo marito: una bellissima immagine che mostra l’affiatamento della famiglia e che mette di buon umore in questo periodo così difficile per l’Italia e per il mondo intero.

News gravidanza Alice Campello: le parole e la felicità di Morata dopo l’annuncio del maschietto

Lo stesso entusiasmo si percepisce dalle parole di Morata: “Mi sarebbe piaciuto avere la nostra prima bimba, ma sono entusiasta anche di avere un altro piccolo. Ce ne manca solo un altro per formare una squadra di football sala”. La foto mostrata dal calciatore è la stessa, e l’entusiasmo dei follower è il medesimo di quello dei fan della Campello. Tanti gli auguri da parte di personaggi famosi e non, a cui aggiungiamo anche i nostri!