Alice Campello di nuovo incinta, terzo figlio con Morata: l’annuncio

Morata e Alice Campello di nuovo genitori, la coppia annuncia l’arrivo del terzo figlio!

Alice Campello è di nuovo incinta! Il dolce annuncio del terzo figlio in arrivo è giunto in serata sui profili Instagram di mamma Alice e di papà Alvaro Morata. Loro sono senza dubbio una delle coppie più solide del mondo del calcio e anche fra le più amate. Italiana lei, spagnolo lui: sono amati e seguiti da fan di tutta Europa, ma i primi ad appassionarsi a questo amore sono forse i tifosi juventini, che li hanno visti innamorarsi. Morata e Alice Campello si sono conosciuti proprio quando lui era un attaccante della Juventus e viveva a Torino. Un colpo di fulmine, si sono sposati nel giro di pochi anni e adesso sono pronti ad allargare la famiglia.

Alice Campello incinta, l’annuncio con Morata e i gemelli Leonardo e Alessandro

Alice Campello e Morata avranno il terzo figlio dopo i gemelli Leonardo e Alessandro, venuti al mondo a luglio del 2018. I piccoli di casa sono ormai delle star su Instagram, mamma Alice e papà Morata si divertono a condividere sui social simpatici momenti con i figli ma anche momenti più emozionanti. Come l’arrivo del terzo figlio: Morata e Alice Campello lo hanno annunciato su Instagram postando un ritratto di famiglia, in cui i gemellini baciano teneramente il pancino di Alice. L’influencer è alla sua seconda gravidanza, ma visto che hanno scritto che presto diventeranno cinque possiamo escludere che sia in arrivo un’altra coppia di gemelli! Per ora non si conoscono altri dettagli della gravidanza, non sappiamo quindi quando nascerà il terzo figlio di Morata e Alice né se sarà un altro maschietto oppure una femminuccia.

Terzo figlio per Alice Campello e Morata: la famiglia si allarga

Di sicuro la coppia ci terrà aggiornati e Alice condividerà altri dettagli con i fan prossimamente, intanto cominciano ad arrivare gli auguri sotto l’annuncio. Una pioggia di cuori e messaggi da personaggi ben conosciuti, come per esempio Chiara Ferragni e Marco Fantini. Ma Pio e Amedeo invece, daranno presto la loro benedizione ? Quando fecero visita al giocatore a Londra, ai tempi del Chelsea e durante Emigratis, pronosticarono l’arrivo di due gemelli per la coppia… e ci presero in pieno!