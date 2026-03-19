Alice Campello al miele su Alvaro Morata: le dedica da urlo e il dettaglio particolare della foto

Non esistono separazioni semplici. Esistono però separazioni in cui non ci si fa la guerra e si cerca di salvare il salvabile, di preservare l’affetto che c’è stato e che si spera ci sarà, di mettere da parte i rancori per lasciare spazio ai lati positivi. Alvaro Morata e Alice Campello hanno deciso di imboccare quest’ultima strada, provando a non avvelenarsi. D’altra parte entrambi, nonostante il matrimonio sia finito e non sembrino esserci margini di ricucitura, hanno sempre dichiarato di volersi comunque bene e di stimarsi reciprocamente. Ulteriore riprova di ciò è la dedica che l’imprenditrice e influencer veneziana ha riservato all’ex marito nel giorno della festa del papà.

Alice Campello, dolce dichiarazione per l’ex Alvaro Morata nel giorno della festa del papà

“Tanti auguri al papà dei miei piccolini che è un super papà”, ha digitato Campello su Instagram, a corredo di una foto in cui si vede il calciatore spagnolo abbracciare tutti e quattro i suoi bimbi. Si ricorda che Alice e Alvaro sono diventati per la prima volta genitori il 29 luglio 2018, accogliendo i gemelli Leonardo e Alessandro. Il 29 settembre 2020 è poi nato Edoardo. Infine, il 9 gennaio 2023 hanno festeggiato l’arrivo di Bella.

Nella foto pubblicata dall’influencer non è passato inosservato un dettaglio. Ai quattro figli sono stati oscurati i volti. La stessa Campello, pochi giorni fa, rispondendo a una fan su Instagram, ha detto chiaramente che non sta più mostrando il viso dei suoi bimbi per rispettare la volontà dell’ex coniuge. In altre parole, è stato Morata a pretendere e a ottenere che i quattro minorenni non apparissero più con la faccia non censurata sulle piattaforme online. Da sottolineare che l’imprenditrice, nel comunicare l’informazione, non ha usato alcun tono polemico.

La smentita delle voci sui tradimenti

Oggi Alvaro e Alice non sono più una coppia. Da quando è iniziata la profonda crisi che è culminata con la rottura, nessuno dei due ha rilasciato ampie dichiarazioni sui motivi che hanno innescato l’addio. Campello è però intervenuta quando hanno iniziato a farsi largo alcune indiscrezioni che volevano che il suo matrimonio fosse giunto al capolinea per questioni legate a presunti tradimenti. Nulla di tutto questo, ha dichiarato l’imprenditrice, lasciando intendere che il crac d’amore è stato provocato da cause che esulano da vicende legate alle corna.