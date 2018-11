Alice Bellagamba fidanzato: la ballerina di Amici oggi ritrova l’amore

Alice Bellagamba di Amici ha un nuovo fidanzato: le ultime novità

Scopriamo oggi che Alice Bellagamba è di nuovo fidanzata! La ballerina di Amici è sempre stata protagonista del gossip per la sua vita privata, soprattutto perché è stata sposata con il figlio di Eleonora Giorgi. Alice oggi ha 31 anni e ha raggiunto la notorietà partecipanto all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha lavorato negli ultimi dieci anni non solo come ballerina, ma ha anche debuttato come attrice e ha recitato in diverse serie televisive ma anche al cinema. Ricordiamo per esempio la sua partecipazione in Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni o nelle fiction Non smettere di sognare, Provaci ancora prof 4, Un passo dal cielo 2. E molte altre. Abbiamo oggi news sulla vita privata di Alice Bellagamba.

Amici, Alice Bellagamba di nuovo fidanzata: le news sulla vita privata

Dopo le confessioni di un’altra Vip sulla vita sentimentale, qualche ora fa sul profilo Instagram di Alice è comparsa la foto insieme al nuovo fidanzato. I due si trovano sulla neve, lei dà un tenero bacio sulla guancia del nuovo amore e ha scritto: “Sei tu che mi rendi Felice”. Il ragazzo in questione dovrebbe chiamarsi Edoardo, almeno questo sembra di capire dal suo username su Instagram. Non appartiene al mondo dello spettacolo e stando al suo profilo social dovrebbe essere un istruttore di palestra. Sotto alla foto sono comparsi numerosi commenti con auguri e cuoricini per la nuova coppia. Ma come vi abbiamo accennato in apertura, Alice ha un matrimonio alle spalle e il suo ex marito è il figlio di Eleonora Giorgi. Si chiama Andrea Rizzoli e di lui abbiamo sentito parlare anche recentemente. Sua mamma infatti ha partecipato al Gf Vip, ha parlato molto dei suoi figli e ha anche raccontato cose molto private del suo passato.

Alice Bellagamba fidanzata: la ballerina di Amici è di nuovo felice

Dopo il matrimonio, comunque, la ballerina di Amici è stata fidanzata anche con un attore emergente. Oggi Alice Bellagamba e il suo fidanzato Edoardo sono felici ed è ciò che più conta. Certo, il gossip non può dimenticare che la Giorgi è stata sua suocera per un paio di anni. L’attrice ha anche commentato la fine del matrimonio, ma ormai è un capitolo chiuso per tutti. Alice ha ritrovato l’amore e il suo ex marito Andrea è andato avanti con la sua vita. E naturalmente rivedremo Eleonora Giorgi tra gli ex concorrenti del Gf Vip 2018 nella ricchissima puntata di stasera.