Alfonso Signorini, tutta la verità: chi vince il GF Vip, un mistero nella Casa

Alfonso Signorini si svela: ecco chi vincerà il Grande Fratello Vip, cosa pensa sulle coppie

A Mattino 5 finalmente Alfonso Signorini si svela, raccontando alcuni dettagli riguardanti il Grande Fratello Vip. Lunedì 10 dicembre andrà in onda la finale del reality, durante la quale verrà eletto il vincitore di questa edizione. Il noto giornalista ha scelto di rivelare in diretta tutto ciò che pensa sui concorrenti e sulle dinamiche del programma. Secondo Alfonso, chi vincerà la terza edizione della versione Vip? Signorini è convinto che fino alla fine arriveranno Walter Nudo e Andrea Mainardi. L’opinionista, però, ha un nome nel cuore. Federica Panicucci preferisce non chiedere, ma è lo stesso Alfonso a rivelare per chi tifa. Il giornalista confessa che vorrebbe veder trionfare Mainardi. Per quanto riguarda le coppie che si sono formate all’interno della Casa, Alfonso ammette di non essere convinto su nessuno. Secondo Signorini non c’è né amore né passione tra questi concorrenti, come invece c’era tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il giornalista, inoltre, annuncia che presto questa coppia potrebbe convolare a nozze.

Alfonso Signorini: il rito di Fariba, Jane ed Elia, un grande mistero nella Casa

Non può non dare qualche spiegazione sul rito fatto da Fariba Tehrani a Casa Signorini. Alfonso confessa di essere sicuro del fatto che la donna abbia agito in questo modo solo per il bene della figlia, nonostante ciò la vede come una mamma abbastanza invadente. Signorini, inoltre, ci tiene a svelare un dettaglio: i peli di Cecilia utilizzati nel rito in realtà erano quelli di Teo, il suo gatto. Non mancano le sue considerazioni sulla storia nata tra Jane Alexander ed Elia Fongaro. Il giornalista ammette che all’interno della Casa insieme non convincevano molto, ma pare che ora stiano cercando addirittura casa insieme. C’è un mistero, però, nel programma. Riguarda Stefano Sala e la fidanzata Dasha. Tra loro, nel corso di queste esperienza, è avvenuta una telefonata, di cui però non si è mai saputo nulla. Dunque, Alfonso confessa che il reality ha scelto di lasciare questo mistero e non intende rivelare al pubblico quanto la coppia si sia detta durante la chiamata.

Alfonso Signorini parla della litigata tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona: “Nessun copione”

Un mistero che incuriosisce molto la Panicucci, ma anche lo stesso Signorini. Non si sa esattamente cosa si siano detti durante la telefonata, ma sicuramente avranno parlato di cose private e intime. La conduttrice manda in onda anche il filmato che riguarda la litigata tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. In questo caso, Alfonso ci tiene a precisare: “Era una cosa che Ilary aveva proprio dentro e non vedeva l’ora di tirarla fuori dopo anni. Non c’era nessun copione, lei non è il tipo di persona che segue un copione per una questione privata. Io non sono intervenuto perché non centravo niente”.