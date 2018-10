Alfonso Signorini, scoop GF Vip: “Scoppiato l’amore, coppia inedita”

Alfonso Signorini, scoop sul Grande Fratello Vip: “Scoppiato un vero e proprio amore dietro le telecamere…”

Alfonso Signorini l’aveva preannunciato pochi giorni fa, dando delle anticipazioni sul Grande Fratello Vip: qualcuno all’interno della Casa più spiata d’Italia sta custodendo un gran segreto che presto sarà rivelato. “Settimana scorsa abbiamo assistito alla lite Battisti VS Merola. Ciò ha decretato l’inizio ufficiale dei giochi. Quindi giochiamo! Io e il mio inviato digital Ivano Marino (fashion blogger, ndr) pubblicheremo nei prossimi giorni delle stories in cui lasceremo degli indizi (quindi seguitelo e non perdete le tracce!)”. L’opinionista è stato di parola e nelle ultime ore, via Instagram e con l’aiuto di Ivano, ha aggiunto un tassello allo scoop annunciato: nel reality c’è un amore non rivelato al pubblico.

GF Vip: scoppia l’amore e tutto si sta svolgendo all’ombra delle telecamere

“Alfonso Signorini mi ha autorizzato a dirvi solo questo per il momento, cioè che all’interno della Casa, dietro le telecamere, è scoppiato (non è scoppiato perché già esisteva) un vero e proprio amore”. Con queste parole Ivano ha commentato una Instagram Stories (pubblicata anche dallo stesso Signorini, qui sotto) in cui fa sapere che nel reality c’è un amore ‘clandestino’ che, però, è cominciato ben prima dell’inizio del programma. Di chi si tratta? Naturalmente i principali indiziati sono Stefano Sala e Benedetta Mazza che, da quanto emerso durante la trasmissione, hanno avuto una frequentazione anche prima del programma (i due hanno tuttavia precisato di non aver avuto alcun flirt o relazione, ma solo un rapporto amichevole).

Caso bestemmia: il video incriminato, durante la diretta si attende la decisione del programma

A chi si riferisce Alfonso Signorini? A Benedetta e Stefano? Oppure c’è qualche altro concorrente che è riuscito a tenere tutto segreto all’interno della Casa? L’argomento potrebbe trovare risposta durante la diretta di stasera lunedì 15 ottobre. Nel frattempo, un caso di tutt’altro genere tiene banco: parrebbe che uno dei concorrenti avrebbe bestemmiato. Un video che circola sul web lascia pochi dubbi sulla vicenda (qui il filmato). Anche in questo caso, stasera se ne saprà qualcosa di più.