GF Vip, video con bestemmia? Il web: “Si sente eccome, provvedimenti”. Il filmato pubblicato dal giornalista Alberto Dandolo sta facendo il giro della rete, a breve la decisione

Un video pubblicato in rete dal giornalista Alberto Dandolo (qui sotto) sta facendo molto rumore: pare che il Grande Fratello Vip 3 dovrà fare i conti con un nuovo caso bestemmia. Seppur l’audio del filmato è disturbato, sembrerebbe piuttosto evidente che qualcuno nella Casa più spiata d’Italia si sarebbe lasciato andare verbalmente più del consentito: questo almeno quel che sentenziano diversi utenti social che non hanno dubbi sul fatto che sarebbe stata pronunciata un’imprecazione. Forti dubbi invece su chi l’avrebbe proferita, in quanto la voce proviene fuori campo (vale a dire da chi in quel momento non era inquadrato).

Il video finisce sotto la lente d’ingrandimento: eliminazione in arrivo?

“VIDEO SGOOP! Alzate l’audio e sentirete una BESTEMMIA. Chi l’ha pronunciata? Perché non viene espulso? Forse trattasi di un concorrente molto amato e protetto dal GF? Ah, saperlo… #bestemmia #impunità #gfvip”. Questo il commento di Alberto Dandolo a corredo del filmato incriminato. La vicenda, con molta probabilità, finirà sotto la lente d’ingrandimento della redazione del reality. Nel frattempo diversi telespettatori si sono fatti sentire sui social: “Si sente chiaramente”, “Si sente, eccome”, “Ora vedremo i provvedimenti che sicuramente NON ci saranno”… Altro dubbio si annida su chi avrebbe pronunciato l’imprecazione. Alcuni sono sicuri che si tratti di Fabio Basile, altri hanno fatto il nome di Francesco Monte. Giusto sottolineare che si tratta soltanto di supposizioni e voci che al momento non hanno riscontro sicuro, poiché, come prima sottolineato, chi avrebbe proferito la bestemmia è fuori campo e dunque non identificabile con certezza.

Grande Fratello Vip 3, bestemmia? Il precedente: il caso Gianluca Impastato

Tra qualche ora se ne saprà qualcosa di più, magari già durante la diretta di stasera lunedì 15 settembre, visto che il caso sarà sicuramente vagliato in queste ore dalla redazione del reality. Ricordiamo che nella scorsa edizione, per una vicenda simile, Gianluca Impastato e Marco Predolin dovettero abbandonare il programma anzitempo.