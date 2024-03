Alfonso Signorini, gaffe giornalista Tg2: cosa pensa di Fiorello

Nella puntata di Viva Rai 2 del 19 marzo, giorno della Festa del papà, Fiorello ha invitato sua figlia Angelica per cantare con lei La prima cosa bella di Nicola di Bari e i Ricchi e Poveri. Il duetto è stato trasmesso anche nell’edizione del Tg2 andata in onda ad ora di pranzo ed il giornalista Piergiorgio Giacovazzo, convinto di avere il microfono spento, si è abbandonato ad un commento poco carino a riguardo. La gaffe ha fatto immediatamente il giro del web e non troppo dopo è arrivata la risposta di Fiorello. I due l’hanno risolta tra loro ma, nonostante questo, si continua a parlare dell’accaduto. Adesso è arrivato anche il parere di Alfonso Signorini.

Il conduttore del Grande Fratello ha aperto un box domande sul suo profilo Instagram ufficiale. Tra i tanti quesiti posti dai follower ne è arrivato anche uno in merito alla vicenda con protagonisti Piergiorgio Giacovazzo e Rosario Fiorello.

Il fan ha chiesto:

Che cosa ne pensi della polemica nata tra Fiorello e il giornalista del Tg2?

Questa la risposta data da Signorini:

Come al solito, Fiore è un grande.

Alfonso si è quindi schierato dalla parte di Fiorello, avendo apprezzato il suo comportamento e come abbia deciso di risolvere la questione. Il conduttore di Viva Rai 2, difatti, non sembrerebbe essersela presa per le parole del giornalista del Tg2, almeno pubblicamente. Fiorello ha perfino risposto con ironia nel suo programma, fingendo di essere fuori onda e di parlare del suo carissimo amico Amadeus.

Il fuori onda di Giacovazzo su Fiorello

Un video dell’esibizione di Fiorello con sua figlia Angelica a Viva Rai 2 è apparso anche durante il notiziario che gli ha concesso uno spazio al termine dell’edizione di ora di pranzo. Peccato che il giornalista Piergiorgio Giacovazzo che conduceva il tg si sia abbandonato ad un commento poco carino a riguardo. Pensando che il microfono fosse spento, difatti, ha dato voce ai propri pensieri e questo non è passato inosservato al web. Nello specifico il conduttore ha detto: