Fuorionda TG2, replica perfetta di Fiorello: “E il figlio di Amadeus?”

A seguito dei fuori onda del TG2 che vedevano protagonista il giornalista Piergiorgio Giacovazzo, la risposta di Fiorello non si è fatta attendere ed è stata, come nello stile del mattatore, ricca di ironia.

Piergiorgio Giacovazzo, giornalista del TG2, nella giornata di martedì 19 marzo, si è lasciato sfuggire delle dichiarazioni fuori onda nei confronti di Fiorello e della figlia Angelica. Il pubblico si chiedeva come avrebbe risposto il conduttore di Viva Rai2 e la risposta di Fiorello non ha tardato ad arrivare. Sui suoi canali social, infatti, Fiorello ha avviato una breve live in cui rassicurava gli spettatori che non serba alcun rancore nei confronti di Giacovazzo e che, anzi, i due si sono sentiti e hanno chiarito.

Certo, lì per lì ci sono rimasto male, dopotutto c’entrava una ragazzina [Angelica]

Sono state le parole di Fiorello in difesa della figlia tirata in causa da Giacovazzo.

Inoltre, lo showman ha ricordato che i fuori onda capitano a tutti, che può succedere a chiunque di venir ripreso mentre fa una gaffe e ironizza:

Se sentissero i miei fuori onda, probabilmente mi arresterebbero!

Il figlio di Amadeus direttore di Rai2!

Questa mattina, durante la consueta puntata di Viva Rai2, ovviamente Fiorello non poteva esimersi dallo scherzare sull’accaduto e lo ha fatto nel suo stile, con una gag esilarante a tema fuori onda.

Dopo aver lanciato uno dei numerosi sketch che lo ritraggono con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, anziché mandare in onda la scenetta, la schermata è andata in nero e Fiorello si è esibito in un finto fuori onda dissacrante.

Imitando il conduttore di Rai 2, che ha insinuato che alla giovane Angelica sarebbero state affidate ’12 trasmissioni’ in quanto figlia d’arte, Fiorello ha tirato in ballo José, figlio dell’amico e collega Amadeus, ipotizzandolo futuro direttore del TG2.

Ha concluso poi minacciando – ironicamente, s’intende – di trasferirsi sul Nove come il collega Fazio, perché avrebbero offerto ad Angelica dei programmi.

Mica ne deve fare 12 di programmi, ne bastano 8, basta che non le diano da fare Sanremo!

La gag, ricca di linguaggio colorito e sopra le righe come nella tradizione di Viva Rai2, è bastata per mettere a tacere le malelingue che già si immaginavano uno scontro tra conduttori. Fiorello si è dimostrato ancora una volta un professionista che sa scherzare prima di tutto su se stesso.

La Rai si dissocia, provvedimenti in arrivo per Giacovazzo?

Se Fiorello ha confermato di non serbare rancore nei confronti del conduttore del TG2, le cose potrebbero mettersi male per Piergiorgio Giacovazzo. L’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha resto noto che è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista, resosi protagonista di un episodio a suo dire increscioso e inappropriato.

La questione fuori onda è tutto tranne che conclusa. Resta dunque da vedere quali saranno le conseguenze per Giacovazzo e se Fiorello si pronuncerà o meno in difesa di quest’ultimo.