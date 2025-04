Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli: “Mi chiamano Peppa Pig”, poi tirano frecciatine alle altre coppie

Sono passate quasi tre settimane dalla fine del Grande Fratello, come stanno andando le cose tra gli ex inquilini? Voci di corridoio dicono che non ci sarà la tradizionale festa di fine programma, visto che tra i concorrenti non corre buon sangue. A darne ulteriore conferma sarebbero le parole di Alfonso D’Apice che in una diretta social ha lanciato frecciatine alle altre coppie nate nella casa, difendendo il suo amore con Chiara Cainelli.

Se questa edizione del Grande Fratello verrà ricordata per qualcosa è senza dubbio per le polemiche. Anche finito il reality, i protagonisti continuano a non mandarsele a dire. Da una parte Shaila Gatta sta cercando di riprendere in mano la sua vita dopo la relazione con Lorenzo Spolverato, dall’altra lui vorrebbe riconquistarla. Poi ci sono le raccolte fondi per la vincitrice del popolo social, Zeudi di Palma e le faide tra coppie. I fandom delle coppie ormai dominano sia televoti che la popolarità sui social e Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli stanno cercando di farsi spazio tra tutte le love story nate nell’ultima edizione del programma. Ieri in diretta su TikTok, Alfonso non si è trattenuto e ha accusato le altre coppie di non essere vere, al contrario di lui e Chiara.

Alfonso e Chiara sulle coppie del GF: ”Noi stiamo troppo bene, non ci serve fare video”

Che siano nate per vero amore o strategia, che siano scoppiate o resistano, questa edizione del Grande Fratello ha il record delle coppie. Una tra le più discusse è quella tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. I due, all’apparenza agli antipodi si sono trovati (dopo svariati due di picche ricevuti, lui da Maria Vittoria e lei da Javier) e per ora resistono contro le malelingue. Spente le luci nella casa non le mandano a dire. Ieri su TikTok, Alfonso ha passato un po’ di tempo in diretta con i suoi fan e ha voluto rispondere a qualche domanda. Qualcuno gli chiede perché lui e Chiara non siano così social come gli altri, non si mostrano spesso insieme e i loro fan vorrebbero vederli di più. Ecco qui che arriva la frecciata:

”Abbiamo preso un po’ di tempo per noi, ma ci è venuto in automatico. Io credo che chi faccia il contrario è perché forse tra di loro non stanno bene. Noi stiamo benissimo, non abbiamo bisogno di fare video, Storie o TikTok, stiamo troppo bene”

Che sia un palese riferimento a Tommaso e Maria Vittoria e Javier ed Helena? I primi amano divertirsi con video e post divertenti con il loro peluche, gli altri si mostrano sempre più affiatati e innamorati. In un mondo completamente social c’è davvero da chiedersi se sono più veri quelli che si espongono di più o di meno. Sarà il tempo a darci le risposte, secondo Javier i due avrebbero vita breve. In casa aveva previsto che la loro storia sarebbe durata giusto un mese per far felici i fan. Vedremo. Intanto i due hanno voluto dire la loro anche su un altro argomento che ha fatto da padrone nel corso del programma: i soprannomi affibbiati a Chiara.

Chiara Cainelli: ”Mi chiamano Peppa Pig, ma non credo di assomigliarle”

Ogni anno la community che segue il Grande Fratello si sbizzarrisce a trovare i soprannomi più fantasiosi per i concorrenti. Anche se a volte sono un po’ cattivelli. Chiara è stata soprannominata sia ”Orizzontale”, per la sua tendenza a passare molto tempo tra letto e divano e poco nelle attività della casa, sia ”Peppa Pig”. L’appellativo che la paragona alla famosa maialina dei cartoni animati vorrebbe essere un’offesa per il suo aspetto fisico, ma a lei non dà fastidio. Sempre nella diretta di ieri ha finalmente rivelato cosa ne pensa:

Secondo me non assomiglio a Peppa Pig, ma assomiglio di più a un castoro o a uno scoiattolino o un coniglietto per i denti più sporgenti. A me potete darmi di tutti gli animali, io amo gli animali. Se volete offendermi dovete impegnarvi di più. Certo non è che queste cose non feriscano, io sono sensibile, mi colpiscono, ma negli anni ho imparato a filtrare e ho imparato a ironizzare. Sono consapevole della persona che sono e so di essere paffutella, quindi se volete chiamarmi Peppa Pig, che vi devo dire?

lui ha veramente l’ossessione per gli helevier e i tommavi, forse perché sono le uniche coppie sincere e innamorate?#heleners #helevier #tommavi pic.twitter.com/2yu315D6iK — it’s none of your business (@xxxxtentarn) April 16, 2025