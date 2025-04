Shaila Gatta sta male: parla il manager e la verità sullo schiaffo a Spolverato

Shaila Gatta non starebbe bene e avrebbe perso diversi chili. A riferirlo è l’esperta di gossip campana Deianira Marzano, intervenuta ai microfoni di ‘Non succederà più’, trasmissione in onda su Radio Radio. La donna napoletana ha assicurato di aver avuto informazioni sull’ex velina di Striscia la Notizia dal suo manager. Inoltre ha smentito una voce circolata subito dopo la conclusione della finale del Grande Fratello, ossia quella che ha sussurrato che Shaila avrebbe rifilato uno schiaffo a Lorenzo Spolverato dopo averlo lasciato in diretta tv.

Shaila Gatta dimagrita: le rivelazioni di Deianira Marzano

“Ho parlato oggi con il suo manager che mi ha contattato perché lo conosco e mi ha detto che lei sta subendo una “ghigliottina mediatica” senza aver fatto nulla”, avrebbe confidato il manager di Shaila a Deianira Marzano, la quale ha aggiunto altre confidenze che le ha fatto l’uomo che assiste la Gatta: “Noi come agenzia non siamo mai entrati nelle cose personali di Shaila, quello che ha fatto è stata una scelta sua. Noi come agenzia non c’entriamo niente, è stata una sua iniziativa. Sicuramente con lei ne parleremo ma ora non sta bene perché sta ricevendo degli attacchi gratuiti. E’ dimagrita, non sta bene…“.

Perché Lorenzo Spolverato non parla?

Fatto curioso notato da molti fan che hanno seguito il GF e le vicende dei cosiddetti Shailenzo è che Spolverato non ha fatto ancora alcuna dichiarazione pubblica sull’ex fidanzata. Secondo la Marzano, il modello tiene la bocca ben cucita per timore che Shaila possa rivelare sue faccende che sarebbe meglio che non trapelassero: “Secondo me ci sono cose che Shaila ha saputo per cui a lui conviene di stare zitto…Non di Lorenzo ed Helena ma del passato “colorato” di Lorenzo. Lei avrà saputo qualcosa ed è sicura di questa cosa che ha saputo, la stessa che le disse la mamma”.

Sempre Deianira: “Secondo me lei ora ha pensato:

“Questa cosa si è concretizzata. Finché stava Saro che è un personaggio pittoresco ci facciamo due risate“. Ma quando esce e viene a sapere qualcosa in più…che poi non c’è niente di strano ad essere bisex ma ci può stare che lei si rompe le scatole di stare con uno bisex. Vedo troppo strano il fatto che lei sia stata proprio categorica ed è convinta che lui non farà nulla perché non gli conviene. E’ stato con due piedi in una scarpa…Secondo me non sta parlando per non far venire a galla questa cosa. Secondo me lei lo ha anche tutelato non dicendo questa cosa e si sta prendendo pure gli insulti”.

Smentito lo schiaffo a telecamere spente

L’esperta di gossip ha inoltre raccontato di aver provato a contattare direttamente l’ex velina senza però mai ottenere risposta. Spazio poi alla vicenda del presunto ceffone che Shaila avrebbe dato a Spolverato a telecamere spente una volta conclusa la finalissima del Grande Fratello. Secondo le informazioni in possesso della Marzano, non ci sarebbe stato alcuno schiaffo: “Shaila non ha dato uno schiaffo a Lorenzo in studio, purtroppo no perché secondo me lo avrebbe voluto”.

Infine Deianira ha commentato le indiscrezioni messe in circolo dai fan dei ‘Shailenzo’. Indiscrezioni innervate dal complottismo che sostengono che l’ex velina avrebbe lasciato Spolverato dopo essere stata ‘manipolata’ dagli autori del reality show di Canale 5. Per la Marzano, queste dicerie sono tali, vale a dire infondate e non veritiere. Alcuni hanno addirittura teorizzato che Shaila avrebbe prenotato una stanza d’hotel per la nottata post finale del GF e che avrebeb organizzato tutto per trascorrere del tempo con Lorenzo. Pure tale faccenda è stata bollata dalla Marzano come fake news.