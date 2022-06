Alex e Delia: “Costretti a fare l’amore solo 2 volte a settimana”. Il motivo

By

È tornato il sereno tra Alex Belli e Delia Duran in seguito all’avventura al Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia l’attore si è avvicinato a Soleil Sorge mandando su tutte le furie la compagna ma col tempo tutto si è risolto. Quella tra Alex e l’italo-americana era solo una chimica artistica e nulla più visto che dopo la fine del reality show non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto.

Archiviato questo chiacchierato triangolo, Alex Belli e Delia Duran hanno deciso di allargare la famiglia. La coppia sta provando ad avere un figlio anche se non è facile. Il ginecologo ha detto ai due che i rapporti troppo frequenti non aiutano. Delia ha ammesso che in passato era solito fare l’amore con Alex tre volte al giorno mentre ora gli amplessi si sono ridotti a uno-due alla settimana.

Un figlio per Alex Belli e Delia Duran

Al settimanale Nuovo la modella venezuelana ha affermato:

“Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confidato che oltre ad avere pochi rapporti durante la settimana con Alex Belli sta seguendo una semplice cura a base di integratori e vitamine. Se la terapia non dovesse funzionare la 34enne non esclude la possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita.

Matrimonio in stand by

Delia Duran e l’attore e fotografo sono più che mai determinati ad avere un piccolo Belli. Per questo il matrimonio civile può attendere: lo faranno, ha precisato la soubrette, solo dopo la nascita di una bambino o una bambina. E soprattutto solo quando arriverà il divorzio ufficiale della Duran, che in passato è stata sposata con l’imprenditore Marco Nerozzi.

È già stata formalizzata, invece, la separazione tra Alex Belli e l’ex moglie, la modella Katarina Raniakova. I due sono stati legati dal 2013 al 2017: il rapporto è giunto al termine a causa dei numerosi tradimenti dell’ex concorrente del GF Vip. Dopo l’addio a Katarina Alex ha amato per circa un anno la marocchina Mila Suarez per poi perdere la testa per Delia, con la quale fa coppia fissa dal 2019.