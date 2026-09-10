Alex Belli, il figlio battezzato in anticipo dal padre dell’attore: motivo e addio alla “chimica artistica”

Il battesimo di Gabriel, il figlio di Alex Belli e Delia Duran, è stato anticipato. Avrebbe dovuto essere celebrato il 23 settembre, invece il rito si è svolto domenica scorsa, a Milano, nella Chiesa di San Galdino. Il motivo è presto detto: l’attore inizierà una nuova avventura televisiva a breve, avendo firmato un contratto con Mediaset per diventare di nuovo un concorrente del Grande Fratello Vip. Il reality show più spiato d’Italia aprirà i battenti il 17 settembre. Belli ha così spostato il sacramento del suo piccino per essere presente all’importante evento.

Alex Belli e Delia Duran, il figlio è stato battezzato in anticipo dal padre dell’attore

A rendere ancora più emozionante il battesimo è stato il fatto che il rito è stato celebrato dal papà di Alex, il diacono permanente Roberto Gabelli. Presenti gli affetti stretti dell’attore e di Delia Duran. In prima fila in chiesa hanno preso posto la mamma di Belli, la signora Giovanna, e quella di Delia Duran, Ana Dulia Perez. Non hanno mancato l’appuntamento nemmeno Mirko Gancitano e Guenda Goria, i migliori amici di Alex e Delia.

Alex Belli, da padre sarà un Grande Fratello Vip diverso dai precedenti

Belli, intervistato dal settimanale Chi, ha spiegato che la sua imminente partecipazione al Grande Fratello Vip sarà ben differente da quelle precedenti, nelle quali coniò la controversa espressione “chimica artistica” per descrivere il suo affiatamento con Soleil Sorge. I due nella casa si avvicinarono pericolosamente, dando vita a un triangolo stucchevole con protagonista anche Delia Duran.

Si è poi compreso che più che i sentimenti, a guidare Alex e l’influencer italo-americana, era la voglia di fare show. Fatto sta che Belli cambierà probabilmente registro questa volta. “Ora sono padre“, ha chiosato, lasciando intendere che non lo si vedrà fare il farfallone nel programma.

Cast GF Vip: i concorrenti annunciati

Al momento, il reality show prodotto da Endemol Shine Italia, oltre ad Alex Belli, ha ufficializzato i seguenti concorrenti: Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Carmen Di Pietro, Moreno Morello, Michelle Masullo, Simone Annicchiarico, Marina La Rosa e Megan Ria.