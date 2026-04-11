Delia Duran e Alex Belli, i dettagli del parto svelati a Verissimo: la stoccata di Silvia Toffanin

Alex Belli e Delia Duran hanno fatto tappa a Verissimo per raccontare la grande gioia vissuta nel diventare genitori. Pochi giorni fa è nato il loro primo figlio, il piccolo Gabriel, a lungo cercato e finalmente arrivato. Nel corso dell’intervista, la modella venezuelana ha raccontato che ha deciso di sottoporsi al parto con taglio cesareo, come consigliato dallo specialista che l’ha seguita durante la gravidanza. Ha inoltre assicurato che il compagno la sta aiutando molto. L’attore e fotografo 43enne, a un certo punto della chiacchierata, ha anche incassato con il sorriso una stoccata della conduttrice Silvia Toffanin.

Verissimo: Alex Belli e Delia Duran raggianti per la nascita del figlio

“Non dormiamo più, ma siamo felicissimi”, ha raccontato Belli. “Lui mi ha stupito come padre, è davvero bravo”, ha fatto eco Delia, che non si aspettava che Alex fosse così tanto premuroso con Gabriel. Ha addirittura affermato che il compagno è un “padre perfetto”. I due si alternano nel dare da mangiare al piccino. “Sì, facciamo i turni: io allatto e lui dà il biberon”, ha riferito la modella.

Spazio poi al giorno in cui il bimbo è venuto al mondo. “Io – ha ricordato il fotografo 43enne – sono stato presente in sala parto, un’emozione incredibile. Quando hanno messo Gabriel per la prima volta tra le braccia di Delia e si è calmato, ho iniziato a piangere a dirotto. Mai vissuta un’emozione così”.

Delia Duran spiega la decisione del parto cesareo, Toffanin pungola Belli

Duran ha invece reso noto i motivi relativi alla scelta di partorire non in modo naturale: “Ho deciso di fare il parto cesareo perché il medico mi ha detto che il bimbo era troppo grande. Comunque potevo decidere e alla fine ho scelto il cesareo. I primi giorni dopo il parto, a livello fisico, sono stati dolorosi. Ma ne è valsa la pena”

“Prima eravamo una coppia, adesso siamo una famiglia e daremo a nostro figlio i giusti valori“, ha assicurato la modella. Prima di chiudere l’intervista, Toffanin ha lanciato una simpatica stoccata a Belli, probabilmente riferendosi a quando professava la teoria dell’amore libero e della “chimica artistica”. “Alex hai messo la testa a posto adesso”, il commento della conduttrice. “Eh sì, alla veneranda età di 43 anni…”, la risposta con il sorriso sulle labbra dell’attore.