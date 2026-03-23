Delia Duran e Alex Belli sono diventati genitori: annuncio, reazioni e il nome dato al figlio

Delia Duran e Alex Belli sono diventati genitori per la prima volta. Nel primo pomeriggio di lunedì 23 marzo 2026, la coppia, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha annunciato la nascita del figlio. “È nato il piccolo Gabriel”, hanno scritto l’attore parmense e la modella venezuelana, a corredo di una serie di scatti del bebè. Hanno però deciso di non mostrare il volto, immortalando solo le manine del piccino. Hanno inoltre reso noto che è venuto alla luce alle 9:53. Pare che tutto sia filato liscio durante il parto che ha avuto luogo a Milano, all’ospedale San Raffaele.

Alex Belli e Delia Duran sono diventati padre e madre: è nato il figlio Gabriel

Non appena è stato pubblicato il post della lieta notizia, tantissimi fan e personaggi del mondo dello spettacolo si sono congratulati con la coppia, dando un caloroso benvenuto a Gabriel. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha commentato con un “vi adoro e nome perfetto”, facendo simpaticamente riferimento al fatto che per il bimbo è stato scelto un nome simile al suo. A scrivere dolci messaggi sono stati anche il modello Stefano Sala, la conduttrice Samira Lui, la ballerina Carmen Russo, l’ex volto di Uomini e Donne Veronica Ursida, la showgirl Elisabetta Gregoraci e tanti altri.

La gravidanza accolta come un “miracolo”

Quando è stata scoperta la gravidanza, Belli e Duran hanno parlato di “miracolo”, spiegando che era da anni che stavano provando a diventare genitori. A un certo punto avevano anche pensato di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. E invece, alla fine, la dolce attesa è avvenuta in modo naturale.

Stop all’amore libero

La coppia, nelle scorse settimane, è anche stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. La compagna di Pier Silvio Berlusconi l’ha spassosamente pungolata sulle “relazioni aperte”. In passato, infatti, l’attore e la modella hanno lasciato intendere di condurre la loro relazione in modo non convenzionale. Per questo Toffanin ha domandato se, con il bebè in arrivo, avessero deciso di cambiare stile di vita. Belli, ridendo, ha risposto che sì, da ora in poi stop alla “chimica artistica”, espressione da lui stesso coniata quando fu protagonista al Grande Fratello Vip, avvicinandosi in modo “pericoloso” all’influencer italo-americana Soleil Sorge.