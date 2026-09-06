Il Grande Fratello Vip annuncia due concorrenti, pioggia di proteste: nessuno sa chi siano

Tutto pronto per il Grande Fratello Vip: il cast è stato ultimato e in questi giorni il profilo ufficiale del reality show sta via via ufficializzando i concorrenti in gara. Nel corso della giornata di domenica 6 settembre, ne sono stati resi noti due. E sui social c’è stata una pioggia di proteste. Motivo? Perché a detta di numerosi utenti non possono essere considerati famosi. Di chi si tratta? Di Federica Morello e di Alessandro Roncaccia.

Grande Fratello Vip, nel cast Federica Morello e Alessandro Roncaccia

“Ma chi è?”, “E questo sarebbe un vip?”, “Chi la conosce?”, “Ora iniziamo con gli sconosciuti comodini pronti alle ship”, “Mai vista”: sono solo un campione dei tanti commenti scritti sotto ai post tramite cui è stata annunciata la partecipazione dei due concorrenti al GF Vip. In effetti non è che Morello e Roncaccia godano di grande popolarità. Le loro apparizioni in tv sono state poche e marginali.

Chi è Federica Morello

Federica Morello, originaria di Sanremo, ha 31 anni ed è un’ex maestra di asilo. È stata scelta per ballare, sfilare e accompagnare i partecipanti nella nona edizione di Ciao Darwin. Su Instagram ha un seguito di oltre 200mila follower.

Chi è Alessandro Roncaccia

Alessandro Roncaccia ha 25 anni. Nato a Roma, lo si è visto nel reality Italia Shore, dove è stato protagonista dalla seconda alla terza stagione. Pratica pugilato a livello amatoriale e su Instagram a più di 78mila seguaci. Si definisce estroverso e amante della vita notturna. Non a caso gli amici lo hanno soprannominato “Batman”.

Gli altri concorrenti ufficializzati

Nei giorni scorsi il programma ha ufficializzato altri tre concorrenti, vale a dire Jonathan Kashanian, Guendalina Tavassi ed Alex Belli. Trattasi, per dirla in gergo, di tre ‘minestre riscaldate’, visto che tutti e tre hanno già partecipato al reality show più spiato d’Italia. Chi nell’edizione Vip e chi in quella Nip.

A questi tre e ai già citati Federica Morello e Alessandro Roncaccia, dovrebbero aggiungersi Alessandro Varsi, Andreas Muller, Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani, Giancarlo Danto, Giulia Provvedi, Marina La Rosa, Megan Ria, Michelle Masullo, Moreno Morello, Piera Meloni, Simone Annichiarico e Valeria Marini.