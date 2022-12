Da quattro anni Alex Belli e Delia Duran formano una coppia aperta, complice e molto unita. Neppure il Grande Fratello Vip e la presenza della conturbante Soleil Sorge ha scalfito il legame tra l’ex attore di Centovetrine e la modella venezuelana. Da tempo i due cercano la ciliegina sulla torta, ovvero un figlio.

Un bebè che, purtroppo, ancora non arriva. Tempo fa Delia Duran aveva annunciato l’intenzione di allargare la famiglia ma ad oggi il progetto non è riuscito ancora a concretizzarsi. Un destino che accomuna tante coppie. In un’intervista al settimanale Nuovo l’ex gieffina si è lasciata andare ad una dolorosa confessione:

“Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”

Qualche tempo fa, sempre Delia, aveva confidato che il ginecologo aveva costretto lei e Alex Belli a non fare l’amore tutti i giorni. Secondo il medico consultato dalla Duran i rapporti troppo frequenti non aiuterebbero il concepimento. E così la coppia ha iniziato ad avere frequentazioni intime solo due volte alla settimana…

La modella e influencer venezuelana aveva inoltre precisato di seguire una cura a base di integratori e vitamine. Per il momento Alex e Delia sperano di avere un bambino in maniera naturale ma in futuro non è da escludere la possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita.

Quando si sposano Alex Belli e Delia Duran

Delia Duran e l’attore e fotografo sono più che mai determinati ad avere un piccolo Belli. Per questo il matrimonio civile può attendere: lo faranno, ha precisato la soubrette, solo dopo la nascita di un bambino o una bambina. E soprattutto solo quando arriverà il divorzio ufficiale della Duran, che in passato è stata sposata con l’imprenditore Marco Nerozzi.

È già stata formalizzata, invece, la separazione tra Alex Belli e l’ex moglie, la modella Katarina Raniakova. I due sono stati legati dal 2013 al 2017: il rapporto è giunto al termine a causa dei numerosi tradimenti dell’ex concorrente del GF Vip. Dopo l’addio a Katarina Alex ha amato per circa un anno la marocchina Mila Suarez per poi perdere la testa per Delia.