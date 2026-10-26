Alex Belli e Marina La Rosa al GF Vip 9, parla Soleil Sorge: “Lei striscia dove ho camminato io”

Soleil Sorge a gamba tesa su Marina La Rosa. La ‘Gatta morta’ e Alex Belli stanno cercando di animare le stanche dinamiche del Grande Fratello Vip 9. A inizio reality i due si sono attaccati reciprocamente, con toni piuttosto duri. Poi il clima si è fatto più disteso e c’è addirittura stato un avvicinamento. Oggi sembrano avere un rapporto di grande complicità e molti telespettatori che da anni seguono le dinamiche della Casa più spiata d’Italia hanno cominciato a fare un paragone con la “chimica artistica” che scoppiò tra l’attore parmense e Soleil al GF Vip 6. L’influencer italo-americana di recente ha scritto un tweet al vetriolo nel commentare la questione.

Grande Fratello Vip 9, Soleil Sorge: commento al veleno su Marina La Rosa

“Soleil ha camminato affinché Marina potesse correre”, ha digitato su X un utente, ipotizzando che La Rosa stia dando vita alla stessa dinamica di cui furono protagonisti Soleil e Belli nel 2021, con la differenza che la psicologa potrebbe affrontare il percorso correndo, ossia in maniera ancor più incisiva. Il commento ha catturato l’attenzione di Sorge che ha replicato con il seguente tweet: “No, tesoro, sta strisciando dove ho camminato io”.

Non è difficile comprendere che le parole di Soleil sono tutt’altro che lusinghiere. Il punto è che la maggior parte degli utenti che hanno espresso il loro parere sulla vicenda hanno affermato che sia l’influencer ad avere in qualche modo copiato Marina. In particolare, c’è chi ha sostenuto che il personaggio della “stron**” e della “donna senza peli sulla lingua” fu sdoganato da La Rosa nel corso del primo mitico Grande Fratello del 2000.

“In pratica tu hai strisciato nello stesso posto dove aveva camminato lei. La prima edizione unica e irripetibile, le altre si possono definire fake”, ha tuonato un utente. Altri internauti hanno espresso simili pareri. Ad esempio c’è chi ha scritto: “Hai strisciato tu dove lei ha camminato per la prima volta”. E ancora: “Nessuno è meglio dell’originale”; “Lei ha inventato il personaggio che tu reciti malamente”; etc etc.

Marina La Rosa e Alex Belli: perché difficilmente tornerà la “chimica artistica”

Restando sul tema della cosiddetta “chimica artistica”, Alex Belli ha già messo le mani avanti, facendo capire che una dinamica come quella che si dipanò con Soleil non sarà ripetibile in quanto oggi è una persona diversa. Ha sposato Delia Duran ed è diventato padre da poco. Alla luce di ciò, ha intenzione di tutelare maggiormente la sua immagine rispetto al passato. C’è anche da dire che Marina La Rosa non è una donna da teatrini ‘trash‘: sa perfettamente maneggiare la comunicazione televisiva, sa come mettere pepe alle situazioni, ma la sua storia insegna che è in grado di generare dinamiche senza usare il proprio privato e senza iniziare pseudo storielle d’amore. In altre parole, difficilmente la si vedrà avvinghiata e a cavalcioni su Belli.

Nel frattempo si sta facendo largo l’ipotesi dell’ingresso di Soleil nella Casa più spiata d’Italia. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha dichiarato che non è da escludere che l’influencer possa essere ingaggiata come concorrente per tentare di creare qualche dinamica interessante. Anche perché gli ascolti del programma, per ora, non sono per nulla rosei. Serve uno scossone.