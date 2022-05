Soleil torna sull’Isola, Alex Belli la inchioda: “Mesi di trash, sveglia!”

Il ritorno dell’ex naufraga, ex gieffina, ex giudice della Pupa e il Secchione non è stato accolto con particolare entusiasmo (fan a parte)

Soleil Sorge sarà ospite all’Isola dei Famosi 2022, ma al momento non è un successo. Quando è stata concorrente non godeva di particolare simpatia da parte del pubblico. Il suo percorso è stato lungo grazie alle sue abilità nelle prove leader: era praticamente quasi sempre immune nelle nomination. Appena è andata al televoto, il pubblico l’ha eliminata. Certo è che il pubblico è cambiato e lei al Grande Fratello Vip è riuscita a convincere qualcuno, che ora la segue e la sostiene. Non sarà in gara all’Isola 2022, ma la sua presenza ha già attirato critiche e frecciate velenose. E non solo da parte del pubblico sui social.

Già ieri sera, appena è stata presentata da Ilary Blasi insieme a Vera Gemma, è arrivata la prima frecciata. Vladimir Luxuria ha ironizzato: “Era da un po’ che non ti si vedeva in televisione”. Soleil non ha replicato: non avrà sentito? Ci sarà occasione la prossima settimana, difficilmente Vladimir rimarrà in silenzio. Nel frattempo anche Alex Belli ha attaccato Soleil. L’occasione si è presentata durante la puntata di Isola Party di ieri. In particolare quando la conduttrice Valentina Barbieri ha imitato la Sorge, Alex ha commentato così: “Sole, non ci manchi assolutamente. Sei veramente un’incoerente, pazza”. Poi ha aggiunto:

“Io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo, svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa”

Soleil e Vera tornano all’Isola dei Famosi, Guendalina e Alessandro sono a casa

L’impressione è che il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 non sentisse l’esigenza di queste “piratesse”. Questa edizione sta piacendo e ha creato subito grande entusiasmo, perché ospitare ex concorrenti, seppure discusse, se ci sono già abbastanza dinamiche tra i concorrenti? La produzione tra l’altro pare non abbia rinnovato i contratti di chi non ha accettato il prolungamento, per cui non solo si dovrà fare a meno di due amatissimi naufraghi come Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni ma hanno anche chiamato due ex concorrenti di cui non c’era assolutamente bisogno.

Sia Soleil sia Vera hanno i loro fan, è chiaro che loro siano contenti di vederle, ma restano una minima parte considerando il grande pubblico dell’Isola dei Famosi. Questa è l’impressione, almeno, leggendo i commenti sui social. Insomma, i soldi spesi per loro due ospiti in Honduras non potevano essere spesi per avere Guendalina e Alessandro in studio? Sarebbe stata una scelta più apprezzata, magari.