Alex Belli e il segreto di Delia Duran: l’ex marito di lei spiffera tutto

La relazione tra Alex Belli e Delia Duran ha animato la prima parte della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra dichiarazioni d’amore, scenate di gelosia e finte paparazzate, la coppia di attori ha appassionato più di tre milioni di telespettatori. Ora è il turno di Marco Nerozzi, ex marito di Delia, che ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Nuovo, svelando alcuni segreti della venezuelana e del suo legame con l’ex star di Centovetrine.

Attualmente Delia Duran e Marco Nerozzi, 55 anni, sono ancora sposati. Il divorzio tra i due non è stato formalizzato. Così come Alex Belli risulta a tutti gli effetti il coniuge dell’ex modella Katarina Raniakova. Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Nerozzi ha rivelato:

“Quando stava con me e facevamo i milionari in giro per il mondo lei lavorava ben poco. Poi, grazie alle foto che le aveva fatto a Miami un mio amico, Delia ha superato un provino e ha recitato in ben tre fiction”

Tutti lavori targati Mediaset, ovvero: Il bello delle donne, L’onore e il rispetto, Furore 2. Proprio sul set di quest’ultima serie – dove recitavano tra gli altri Adua Del Vesco e Massimiliano Morra – Delia Duran ha conosciuto Alex Belli. La loro relazione, però, è iniziata qualche anno più tardi.

L’ex marito della Duran ha ammesso:

“Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli: eravamo sempre in compagnia, perlopiù di giovani amiche. Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità. Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex perché voleva fare l’influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda. Quando è tornata mi ha lasciato”

Marco Nerozzi non ha esitato a definire Delia Duran una donna buona e innocente, manipolata da Alex Belli. Chiara l’accusa dell’imprenditore:

“Delia è stata manipolata da Alex come le altre prime di lei: Katarina, Mila Suarez…Belli è uno che usa le donne per prendere in cachet in tv. Non è che come attore abbia fatto una gran carriera”

Sul percorso al Grande Fratello Vip l’ex marito di Delia Duran ha osservato:

“Si capisce che Alex e Delia erano d’accordo per fare audience con la storia di Soleil. Ma lei fa la figura della deficiente, qualsiasi cosa abbiano pianificato. Mi sembra che non sappia neanche lei che cosa fare. Se si dichiara pubblicamente di essere una coppia di scambisti dov’è il problema delle corna?”

L’ex marito di Delia Duran è stato condannato

Nei giorni scorsi Marco Nerozzi è stato condannato per riciclaggio. Al contrario Delia Duran è stata assolta. I due ex coniugi sono stati processati al Tribunale Unico di San Marino per il riciclaggio di due milioni di euro. In primo grado, il giudice Simon Luca Morsiani ha ritenuto non colpevole la donna, mentre a Nerozzi, che con lei ha condiviso una relazione lunga otto anni, ha inflitto una pena salata: quattro anni e due mesi.

La sentenza è arrivata lo scorso martedì 21 dicembre. Le accuse risalgono al 2017 e riguardano una questione di denaro, ben 2 milioni di euro, considerati provento del reato di sfruttamento di prostituzione. I soldi sarebbero poi stati trasferiti tramite bonifici, giroconti, contanti e assegni bancari, in un istituto di credito di San Marino.